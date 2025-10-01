Zelenskyy y jefe de agencia atómica de la ONU advierten sobre riesgo en planta nuclear ucraniana

El presidente de Ucrania y el jefe de la agencia nuclear de la ONU alertaron sobre los crecientes riesgos de seguridad en la Central Nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia en el sur de Ucrania, que perdió su suministro de energía externa hace más de una semana mientras la guerra se intensificaba a su alrededor.

Los generadores diésel de emergencia proporcionan energía para los sistemas de enfriamiento cruciales de los seis reactores apagados de la instalación y el combustible gastado, y no hay un peligro inmediato para la planta nuclear más grande de Europa, según el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi.

Pero "claramente no es una situación sostenible en términos de seguridad nuclear", afirmó.

Los generadores de respaldo nunca habían necesitado funcionar durante tanto tiempo, según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

"Los generadores y la planta no fueron diseñados para esto", dijo Zelenskyy el martes por la noche, describiendo la situación como "crítica".

Zaporiyia es una de las 10 plantas nucleares más grandes del mundo, y su destino en medio de los combates ha generado temores de una posible catástrofe nuclear. Las fuerzas rusas la tomaron días después de que comenzara la invasión a gran escala de la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El OIEA, con sede en Viena, ha intentado mantener un delicado equilibrio en la guerra, preocupada por mantener el acceso a las instalaciones nucleares y emitiendo advertencias sobre los peligros sin enfurecer a ninguna de las partes. Ucrania tiene cuatro plantas nucleares, aunque Zaporiyia es la única en manos rusas.

Grossi dijo que los generadores de emergencia de Zaporiyia estaban manejando la tensión adicional hasta ahora.

"El estado actual de las unidades del reactor y el combustible gastado es estable mientras los generadores diésel de emergencia puedan proporcionar suficiente energía para mantener las funciones esenciales relacionadas con la seguridad y el enfriamiento", dijo en un comunicado el martes por la noche.

Un equipo del OIEA en la planta informó que tiene reservas de combustible que aseguran que los generadores puedan operar durante más de diez días, con suministros regulares fuera del sitio manteniendo este nivel.

"No obstante, es extremadamente importante que se restablezca la energía fuera del sitio", dijo Grossi, agregando que estaba en contacto con funcionarios rusos y ucranianos sobre cómo reconectar rápidamente la planta a la red.

Mientras la invasión de Rusia avanza por el campo ucraniano, la instalación de Zaporiyia se ha visto atrapada en el fuego cruzado de forma reiterada.

Perdió su energía fuera del sitio por 10ma vez durante la guerra el 23 de septiembre, cuando su única línea de energía restante fue dañada por actividad militar a aproximadamente un kilómetro y medios (una milla) de la planta, según el comunicado del OIEA.

Hay ocho generadores diésel de emergencia en marcha, con nueve unidades adicionales en modo de espera y tres en mantenimiento, según el OIEA.

Dijo que durante la última semana, la planta ha estado alternando los generadores en uso y dando servicio a los generadores inactivos en un esfuerzo por asegurar la disponibilidad continua.

Stephanie Liechtenstein contribuyó a este despacho desde Viena.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.