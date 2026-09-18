Zelenskyy recibe a los líderes de siete países para una cumbre regional

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, recibió el viernes a líderes y representantes de siete países de la región para conversaciones sobre el refuerzo de la cooperación, mientras ataques nocturnos rusos en varias regiones causaron incendios y varias muertos y heridos.

La primera cumbre de los llamados “Ocho de los Cárpatos" reúne a Ucrania, Rumanía, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría. La Unión Europea también está representada.

La iniciativa coincide con el estancamiento de los esfuerzos mediados por Estados Unidos para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, que comenzó hace más de cuatro años y medio. Las concesiones territoriales a Moscú en el este de Ucrania son uno de los principales puntos de fricción. Kiev busca garantías de seguridad de sus socios para alcanzar un acuerdo.

Algunos de los asistentes a la cumbre en la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, como Polonia y Rumania, han sido firmes defensores de Kiev. Otros, como Hungría, Serbia y Eslovaquia, se han negado a proporcionar asistencia militar directa al país.

Zelenskyy escribió en Telegram que la cumbre era un “comienzo significativo” para una iniciativa destinada a “reforzar aún más los lazos entre nuestros países y crear otro elemento sólido de cooperación a nivel de la Unión Europea”.

Los participantes colaborarán en materia de seguridad, energía, logística, vínculos económicos transfronterizos y apoyo a las comunidades locales, agregó.

Ataques rusos dejan incendios, muertos y heridos

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en operativos rusos durante la noche en la región de Zhytomyr, al oeste de Kiev, de acuerdo con un comunicado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Telegram.

Los ataques causaron incendios en almacenes y naves industriales. Los rescatistas se vieron obligados a retirarse debido a repetidas alertas de ataque aéreo, mientras equipos de desactivación de explosivos de emergencia inspeccionaban la zona en busca de artefactos. Más tarde, los bomberos apagaron el fuego.

Otro ataque ruso con drones destruyó un complejo comercial en Zaporiyia, causó un herido y desató un incendio, agregó el servicio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó el viernes que sus defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 629 drones ucranianos durante la noche sobre 14 regiones, además de Crimea —anexada ilegalmente— y los mares de Azov y Negro.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, señaló que más de 350 aviones no tripulados se dirigían a la capital rusa, pero que la mayoría fueron destruidos lejos de allí. Sesenta y cuatro fueron derribados cuando se aproximaban a la ciudad, agregó.

En la región sureña de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania, viviendas y edificios residenciales sufrieron daños en un ataque, informaron las autoridades locales. No hubo víctimas, dijo el gobernador, Yuri Slyusar.

El ejército ruso indicó el viernes que lanzó ataques nocturnos con drones contra puertos, embarcaciones y centros logísticos ucranianos que operaban para las fuerzas armadas.

Las fuerzas rusas alcanzaron un buque granelero en el puerto de Chornomorsk y una instalación logística de Nova Poshta, a 6 kilómetros (3,7 millas) al noroeste de Odesa, que —según el Ministerio de Defensa ruso— se utilizaba para almacenar y distribuir material militar procedente de Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.