Irán insta a los jóvenes a proteger las centrales eléctricas mientras se acerca el plazo de Trump

Arabia Saudí cerró el martes la única carretera que la conecta con Baréin después de que Irán disparara misiles contra su Provincia Oriental, una región rica en petróleo. Los últimos ataques de Teherán se produjeron mientras funcionarios iraníes instaban a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas para protegerlas, a medida que se acercaba el último plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

Trump ha amenazado con bombardear todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no cede para el martes a las 8 de la noche, hora del Este de Estados Unidos, y permite que el tráfico marítimo se reanude por completo a través de la estratégica vía navegable, por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

“Todo el país puede ser eliminado en una noche”, dijo Trump.

Irán restringió el transporte marítimo a través del estrecho después de que Israel y Estados Unidos iniciaran la guerra con ataques el 28 de febrero. El lunes, Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego de 45 días y dijo que quiere un fin permanente de la guerra.

A primera hora del martes, Teherán lanzó siete misiles balísticos contra Arabia Saudí, que, según las autoridades, hicieron caer escombros en el suelo cerca de instalaciones energéticas al ser interceptados. El portavoz del Ministerio de Defensa, el mayor general Turki al-Malki, dijo que se estaba evaluando el daño.

Mientras tanto, Arabia Saudí dijo que cerraría la Calzada del Rey Fahd, un puente que conecta Arabia Saudí con el reino insular de Baréin ante la amenaza de más ataques iraníes dirigidos contra la Provincia Oriental.

El puente de 25 kilómetros (15,5 millas) de longitud es la única conexión por carretera de Baréin —sede de la 5ª Flota de la Armada de Estados Unidos— con la península arábiga.

En otros lugares, activistas informaron de una nueva oleada de ataques sobre Teherán, de los que Israel más tarde se atribuyó la responsabilidad. Irán también disparó contra Israel, con reportes de misiles entrantes.

Las amenazas de Trump de bombardear infraestructura civil provocan advertencias de crímenes de guerra

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo Pérsico, junto con su control del estrecho de Ormuz, han disparado los precios del petróleo y están causando problemas económicos globales.

En las primeras operaciones al contado, el Brent, el estándar internacional, estaba por encima de los 111 dólares por barril, con un alza de más del 50% desde el inicio de la guerra.

Bajo una creciente presión en casa a medida que los consumidores sienten el golpe, Trump ha exigido que Irán abra el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo o arrasará centrales eléctricas y puentes. La amenaza de atacar infraestructura civil ha provocado advertencias generalizadas sobre posibles crímenes de guerra.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, instó el martes a Trump a no llevarlo a cabo, diciendo que el “enfoque debe estar en no ver que este conflicto se expanda más.”

“Cualquiera de esas acciones, incluido bombardear puentes y embalses e infraestructura civil, sería inaceptable”, dijo Luxon a Radio New Zealand.

Irán buscó subir la apuesta, llamando a “todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y estudiantes universitarios y sus profesores” a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas antes de los ataques amenazados.

“Las centrales eléctricas que son nuestros activos y capital nacionales, independientemente de cualquier gusto o punto de vista político, pertenecen al futuro de Irán y a la juventud iraní”, dijo Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como el secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes, al emitir el llamado en video en un noticiero.

Irán ha formado cadenas humanas en el pasado alrededor de sus recintos nucleares en momentos de tensiones elevadas con Occidente.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos bajo el derecho internacional, según su portavoz. Trump dijo a periodistas que “para nada” le preocupa cometer crímenes de guerra con tales ataques.

A medida que se acercaba el plazo, aún estaban en marcha esfuerzos para alcanzar una solución negociada. Aunque Irán ha rechazado la última propuesta de Estados Unidos, funcionarios involucrados en la diplomacia dicen que las conversaciones aún continúan.

El número de muertos sigue aumentando en toda la región

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra durante días.

Más de 1.400 personas han muerto en Líbano y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Once soldados israelíes han muerto allí.

En los estados árabes del Golfo Pérsico y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han muerto, mientras que se ha informado de 23 muertos en Israel y 13 militares estadounidenses han muerto .

Japón dijo el martes que uno de sus ciudadanos que había estado detenido en Irán desde enero había sido liberado bajo fianza. El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, dijo a reporteros en Tokio que Japón está exigiendo su liberación total de las autoridades iraníes.

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Se informó desde Bangkok. Mari Yamaguchi en Tokio y Rod McGuirk en Melbourne, Australia, contribuyeron a este despacho.