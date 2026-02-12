WhatsApp dice que Rusia ha intentado bloquear por completo la app de mensajería

Rusia ha intentado bloquear por completo WhatsApp en el país, según la empresa, en la última medida de un esfuerzo continuado de Moscú para reforzar su control de internet.

Un portavoz de WhatsApp indicó a última hora del miércoles que la iniciativa del Kremlin tenía como objetivo “llevar a los usuarios a una aplicación de vigilancia de propiedad estatal", en referencia a MAX, la app de mensajería respaldada por el Estado ruso que, según sus críticos, funciona como una herramienta de vigilancia.

“Intentar aislar a más de 100 millones de personas de una comunicación privada y segura es un retroceso y solo puede conducir a una menor seguridad para la gente en Rusia”, afirmó el vocero de WhatsApp. “Seguimos haciendo todo lo que podemos para mantener a la gente conectada”.

El gobierno ruso ya ha bloqueado el acceso a grandes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y ha endurecido otras restricciones en internet desde que lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Meta Platforms, propietaria de WhatsApp, debe cumplir la ley rusa para que se levante el bloqueo, reportó la agencia estatal de noticias Tass.

A principios de semana, el organismo ruso de control de las comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que introducirá nuevas restricciones a la aplicación de mensajería Telegram tras acusarla de negarse a acatar la ley. La medida desató las críticas generalizadas de blogueros militares, quienes advirtieron que Telegram era ampliamente utilizada por los soldados rusos que combaten en Ucrania y que las restricciones podrían obstaculizar las comunicaciones militares.

Pese al anuncio, Telegram ha estado funcionando con relativa normalidad en el país. Algunos expertos apuntan que es un objetivo más difícil en comparación con WhatsApp. Algunos expertos rusos sostuvieron que bloquear WhatsApp liberaría recursos tecnológicos y permitiría a las autoridades centrarse por completo en Telegram, su objetivo prioritario.

Antes de la prohibición del miércoles, las autoridades ya habían restringido antes el acceso a WhatsApp.

Bajo el mandato del presidente Vladímir Putin, las autoridades han emprendido esfuerzos deliberados y desde múltiples frentes para someter internet a un mayor control. Se adoptaron leyes restrictivas y se vetaron webs y plataformas que no cumplen, y se han centrado en mejorar la tecnología para monitorear y manipular el tráfico en línea.

Las autoridades rusas han ralentizado YouTube y han incrementado metódicamente las restricciones contra plataformas populares de mensajería, bloqueando Signal y Viber y prohibiendo las llamadas por internet en WhatsApp y Telegram. En diciembre, impusieron restricciones al servicio de videollamadas FaceTime de Apple.

Aunque todavía se puede evitar algunas de las restricciones mediante el uso de servicios de redes privadas virtuales, muchos de ellos también se bloquean de forma rutinaria.

Al mismo tiempo, las autoridades promovieron de forma activa la app de mensajería “nacional” llamada MAX, que, según los críticos, podría utilizarse para labores de vigilancia. La plataforma, presentada por desarrolladores y autoridades como una solución integral para mensajería, servicios gubernamentales online, realizar pagos y más, declara abiertamente que compartirá los datos de los usuarios con las autoridades cuando se lo soliciten. Los expertos también señalan que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.