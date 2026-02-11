La OTAN lanza esfuerzo militar mientras busca superar disputa sobre Groenlandia

La OTAN lanzó el miércoles un nuevo esfuerzo militar denominado Centinela Ártico, destinado a mejorar la seguridad en ese territorio del extremo norte un mes después de que el presidente estadounidense Donald Trump intensificara las tensiones dentro de la alianza con sus amenazas de tomar Groenlandia.

Inicialmente, Centinela Ártico será el nombre de la OTAN para los ejercicios militares nacionales en la región, como la Resistencia Ártica de Dinamarca —que enfureció tanto a Trump que amenazó con imponer aranceles a los aliados que participaran— y los ejercicios de Respuesta Fría de Noruega. Centinela Ártico no implica el despliegue permanente ni a largo plazo de tropas en la región bajo la bandera de la OTAN.

El papel de la OTAN en esta serie de actividades militares, que se coordinarán a través de su sede en Estados Unidos en Norfolk, Virginia, busca contrarrestar la influencia rusa y china en esa región que abarca a Groenlandia.

El comandante de la OTAN en Europa, el general de la Fuerza Aérea estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que "Centinela Ártico subraya el compromiso de la alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las áreas más estratégicamente significativas y ambientalmente desafiantes del mundo".

"Se aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger nuestro territorio y asegurar que el Ártico y el Alto Norte permanezcan seguros", expresó en un comunicado.

Como parte del esfuerzo, Gran Bretaña ha anunciado que el número de militares suyos desplegados en Noruega se duplicará en tres años, pasando de 1.000 a 2.000. Algunos participarán en el Ejercicio León Protector, ya planeado para septiembre.

Los detalles son escasos, pero habrá otras actividades de la OTAN una vez que se evalúen las necesidades de seguridad y a medida que finalicen los ejercicios militares nacionales.

Francia y Alemania han dicho que participarán, pero no han especificado cuántos efectivos estarán involucrados.

La seguridad en el Ártico ha estado en la agenda de la OTAN en los últimos años —siete aliados se encuentran en la región, junto con Rusia—, pero la presión para actuar se aceleró a medida que las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia creó tensiones entre los aliados.

El papel principal de la OTAN es defender el territorio de sus 32 estados miembros. La idea de que un país de la alianza amenace con anexarse parte de otro, Dinamarca, ha estremecido intensamente a la organización. Groenlandia es un territorio semiautónomo en el reino danés.

Los aliados europeos esperan que Centinela Ártico y las conversaciones en curso entre la administración Trump, Dinamarca y Groenlandia permitan a la OTAN superar la disputa y centrarse en la verdadera prioridad de seguridad para Europa: la guerra de Rusia en Ucrania.

