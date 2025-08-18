¿Por qué el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no usa traje?

Volodymyr Zelensky volverá a la Casa Blanca el lunes para una reunión diplomática crítica con Donald Trump, seis meses después de que el presidente estadounidense le dijera que se retirara del Despacho Oval.

Mientras las noticias hablaban de la furiosa diatriba de Trump hacia Zelensky, el líder de la guerra ucraniana también fue criticado por el presidente y los periodistas estadounidenses por su decisión de no usar traje.

“Hoy está muy elegante”, exclamó Trump con sarcasmo mientras estrechaba la mano de Zelensky a las puertas de la Casa Blanca.

Más tarde, durante la catastrófica rueda de prensa, el periodista de derecha Brian Glenn lo cuestionó: “¿Por qué no usa un traje? Está al más alto nivel en la oficina de este país, y se niega a usar traje. ¿Tiene un traje? Muchos estadounidenses tienen problemas con que no respete la dignidad de esta oficina”.

Zelensky contestó que se pondría un “disfraz” (la misma palabra para “traje” en ucraniano) cuando acabara la guerra. Poco después, el vicepresidente J. D. Vance lo atacó por “malagradecido”.

¿Por qué Zelensky no usa traje?

open image in gallery El presidente Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablan en medio de una caótica reunión en el Despacho Oval en marzo ( AFP via Getty Images )

Desde la invasión rusa en febrero de 2022, Zelensky viste ropa de combate negra, gris o caqui, así como sudaderas y polos con el símbolo nacional ucraniano.

En declaraciones a Politico, Elvira Gasanova, diseñadora de la marca Damirli, uno de los atuendos característicos de Zelensky, declaró que la ropa es una señal de que Ucrania está en guerra y él forma parte de esta lucha”.

“El presidente demuestra que la guerra continúa, que el país sigue en lucha”, añadió.

“Manipular los requisitos de vestimenta es un acto de dominación”, declaró a la publicación la historiadora de la moda ucraniana Zoya Zvynyatskivsk.

Y observó: “Trump es un hostigador político, que no desdeña ninguna oportunidad para humillar a su oponente, para mostrarle a él y al resto su lugar en la jerarquía.

Parafraseando a Churchill, si nuestro hombre se pusiera una corbata para evitar la humillación pública, recibiría la misma humillación, pero con corbata. ‘Oh, veo que por fin te vestiste como un hombre’, diría Trump”.

¿Qué usará Zelensky para su reunión en la Casa Blanca?

open image in gallery Durante sus giras alrededor del mundo, Zelensky nunca se ha puesto un traje desde 2022 ( PA Wire )

Al parecer, Trump se había sentido ofendido por la decisión de Zelensky de llevar uniforme de combate a la Casa Blanca. Pero el presidente ucraniano no tiene previsto ponerse traje para el regreso el lunes a Washington D. C., donde esta vez estará acompañado por los líderes europeos en una muestra de unidad tras la reunión en persona de Trump con Vladimir Putin el viernes.

En su lugar, Zelensky llevará la misma chaqueta negra que lució en una cumbre de la OTAN celebrada en junio en los Países Bajos, y que las fuentes describieron como “estilo traje”, pero no un traje completo.

Un asesor de Trump dijo en broma a Axios que “sería una buena señal para la paz” si Zelensky se arregla el lunes, pero añadió: “No esperamos que lo haga”.

Dicha cumbre marcó la primera vez que Zelensky se ponía una chaqueta de estilo empresarial desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022.

Los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia usarán un traje estándar a su llegada a la Casa Blanca.