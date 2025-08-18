Cronología de los cambios territoriales en la guerra de Rusia contra Ucrania

Las tropas de Rusia continúan su lenta guerra de desgaste en el este y norte de Ucrania, incluso cuando el conflicto entra en una fase crucial con una serie de reuniones de alto nivel que forman parte del impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la paz.

En los tres años y medio desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, la línea del frente se ha ido moviendo lentamente con algunos ataques inesperados que también han rediseñado el mapa.

A continuación se ofrece un vistazo a algunos de los eventos principales en el conflicto.

24 de febrero de 2022 — El presidente ruso Vladímir Putin lanza una invasión de Ucrania desde el norte, este y sur. Las tropas rusas llegan rápidamente a las afueras de Kiev, pero sus intentos de capturar la capital y otras ciudades en el noreste encuentran una fuerte resistencia.

5 de marzo de 2022 — Los avances rusos hacia las ciudades de Kiev y Jersón alcanzan su punto máximo. La ciudad portuaria de Mariúpol está rodeada.

2 de abril de 2022 — Ucrania derrota a las fuerzas rusas en Kiev después de rechazarlas en Cherníhiv.

29 de agosto de 2022 — La primera contraofensiva de Ucrania comienza en el este y sur del país.

30 de septiembre de 2022 — Rusia anexa ilegalmente las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia, aunque no controla completamente ninguna de las cuatro.

De septiembre a noviembre de 2022 — Las fuerzas ucranianas recuperan vastas partes de las regiones de Járkiv, Mykolaiv y Jersón en la primera contraofensiva, incluida la ciudad de Jersón.

22 de mayo de 2023 — Rusia reclama el control de Bájmut después de meses de combates.

6 de junio de 2023 — Cuando comienza la tan esperada segunda contraofensiva de Ucrania, la presa de Kakhovka controlada por Rusia explota, enviando una pared de agua al sur de Ucrania y trastocando los planes de batalla ucranianos.

Otoño de 2023 — La segunda contraofensiva ucraniana termina, con poco cambio en la línea del frente.

18 de febrero de 2024 — Las fuerzas rusas toman el control total de la ciudad oriental de Avdiivka después de meses de combate.

19 de abril de 2024 — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un paquete de 61.000 millones de dólares para Ucrania después de meses de retraso.

10 de mayo de 2024 — Rusia lanza una nueva ofensiva en la región noreste de Járkiv, capturando una serie de aldeas y abriendo un nuevo frente en la guerra.

6 de agosto de 2024 — Ucrania lanza una incursión relámpago en la región de Kursk de Rusia, manteniendo territorio a lo largo de la frontera en un episodio inesperado y embarazoso para el Kremlin.

20 de enero de 2025 — Trump es investido como el 47mo presidente de Estados Unidos. Su elección genera incertidumbre sobre si Washington continuará apoyando a Ucrania.

26 de abril de 2025 — Moscú afirma que todas las tropas ucranianas han sido expulsadas de la región rusa de Kursk. Varias semanas después, Putin visita el área en una demostración de fuerza y es filmado hablando con voluntarios locales.

1 de junio de 2025 — Ucrania ataca aeródromos territorio ruso, lanzando drones que han sido almacenados y transportados en secreto por todo el país en la parte trasera de camiones. El ataque se denomina Operación Telaraña.

Verano de 2025 — Rusia y Ucrania intensifican los ataques con drones con la capacidad de impactar profundamente en el territorio del otro.

30 de junio de 2025 — Rusia anuncia que ha tomado el control total de Luhansk, una de las cuatro regiones que Moscú anexó ilegalmente en septiembre de 2022.

31 de julio de 2025 — Rusia informa que ha tomado el control total de la ciudad ucraniana estratégicamente importante de Chasiv Yar después de un asalto prolongado de meses.

Agosto de 2025 — Las fuerzas rusas continúan su avance en la región de Donetsk, donde el Kremlin ha centrado la mayor parte de los esfuerzos militares, capturando pequeñas aldeas y acercándose a Pokrovsk, una ciudad estratégicamente importante.

15 de agosto de 2025 — Putin se reúne con Trump en Alaska para la primera cumbre Rusia-Estados Unidos en cuatro años para discutir el fin de la guerra en Ucrania. Zelenskyy y gobernantes europeos dicen que Putin quiere que Ucrania se retire del 30% restante de la región de Donetsk que controla como parte de un acuerdo.

