Hay mucho en juego en el viaje a Washington de Zelenskyy y líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y a líderes europeos en la Casa Blanca el lunes para discutir cómo poner fin a la guerra de tres años de Rusia en Ucrania.

Meses de esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener los combates no han avanzado, pero las apuestas han aumentado desde que Trump se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes. Después de esa cumbre, Trump abandonó el requisito de alcanzar un alto el fuego para mantener más conversaciones y se alineó con la posición de Putin de que las negociaciones deberían centrarse en un acuerdo a largo plazo.

La presencia de varios líderes europeos en las conversaciones en Washington muestra hasta qué punto es crucial el conflicto —y cualquier acuerdo— para las cuestiones de seguridad más amplias en el continente.

Buscan salvaguardar a Ucrania y a Europa en general de cualquier agresión adicional de Moscú, pero también brindan un apoyo a Zelenskyy después de que su última visita a la Casa Blanca resultara en una confrontación airada. Los líderes estadounidenses y ucranianos tenían previsto reunirse primero en privado, sin los europeos.

A continuación, lo que hay que saber sobre la reunión en Washington.

Las conversaciones podrían ser un momento crucial en la guerra

Después de reunirse con Putin en Alaska, Trump está haciendo un gran esfuerzo para lograr un avance.

Sin embargo, hay muchos temas que deben resolverse y las dos partes han establecido previamente líneas rojas que son incompatibles, incluyendo cuestiones sobre si Ucrania cederá terreno a Rusia, el futuro del ejército ucraniano y si el país tendrá alguna garantía contra una nueva agresión rusa.

En una publicación en redes sociales el domingo por la noche, Trump pareció trasladar la carga de poner fin a la guerra a Zelenskyy, cuyo país fue invadido en febrero de 2022.

"El presidente Zelenskyy de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando", escribió.

Un acuerdo de paz integral aún podría estar muy lejos.

Putin quiere el Donbás

Como condición para la paz, el líder ruso quiere que Kiev renuncie al Donbás, la región industrial en el este de Ucrania que ha visto algunos de los combates más intensos pero que las fuerzas rusas no han logrado capturar completamente.

En su publicación del domingo por la noche, Trump escribió que Zelenskyy también debería aceptar la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Como parte de un acuerdo, Putin ha dicho que Estados Unidos y sus aliados europeos pueden proporcionar a Ucrania una garantía de seguridad que se asemeje al compromiso de defensa colectiva de la OTAN, según un alto funcionario estadounidense.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, calificó esa concesión rusa como "decisiva", aunque ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría.

Ucrania ha presionado durante mucho tiempo por algún tipo de garantía que impida una nueva invasión rusa.

Ucrania no cederá territorio a Rusia

Zelenskyy ha rechazado la demanda de Putin de que Ucrania ceda la región del Donbás, compuesta por las regiones de Donetsk y Luhansk, ya que la Constitución ucraniana prohíbe ceder territorio o intercambiar tierras. Eso también significa que no puede ceder Crimea.

En cambio, congelar la línea del frente —que serpentea aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas) desde el noreste hasta el sureste de Ucrania— parece ser lo máximo que el pueblo ucraniano podría aceptar.

Rusia actualmente controla alrededor del 20% del territorio ucraniano.

La seguridad de Europa también está en juego en las conversaciones

Los líderes europeos ven la lucha de Ucrania como un baluarte contra cualquier ambición del Kremlin de amenazar a otros países en Europa del Este y más allá.

El presidente francés, Emmanuel Macron, describió a Ucrania como un "puesto avanzado de nuestra defensa colectiva si Rusia quisiera avanzar nuevamente".

"Si somos débiles con Rusia hoy, estaremos preparando los conflictos de mañana y afectarán a los ucranianos y, no se equivoquen, también pueden afectarnos a nosotros", dijo Macron el domingo.

Los pesos pesados políticos europeos que se esperan en Washington son Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Civiles mueren mientras continúan los combates

Ucrania ha dio perdiendo más territorio en los últimos meses contra el ejército más grande de Rusia, y las fuerzas de Moscú rompieron las líneas ucranianas en una serie de infiltraciones menores en la región de Donetsk antes de la cumbre de Alaska. Pero no hay señales de un avance ruso importante inminente en la línea del frente.

Ambas partes también han mantenido sus ataques diarios de largo alcance detrás de la línea del frente.

Un ataque con drones rusos en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a seis personas el domingo por la noche, incluyendo a un niño de 18 meses y a un joven de 16 años, según el jefe regional Oleh Syniehubov. El ataque a la ciudad del noreste hirió a otras 20 personas, incluidos seis niños, dijo.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el lunes que se habían interceptado 23 drones ucranianos sobre regiones rusas y la anexionada península de Crimea durante la noche.

