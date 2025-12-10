Corte búlgara rechaza extradición de ruso dueño de barco vinculado a explosión en Beirut

Un tribunal búlgaro rechazó el miércoles la solicitud de Líbano de extraditar al propietario de un barco vinculado a un cargamento de nitrato de amonio en el centro de la masiva explosión en el puerto de Beirut en 2020.

Igor Grechushkin, de 48 años, quien tiene ciudadanía rusa y chipriota, fue arrestado en Sofía en septiembre bajo una notificación roja de Interpol.

Líbano ha solicitado a Bulgaria su extradición en relación con la explosión del 4 de agosto de 2020, que mató al menos a 218 personas e hirió a más de 6.000, devastando grandes áreas de Beirut y causando daños por miles de millones de dólares.

"El tribunal rechazó la solicitud de Líbano de extraditar a Igor Grechushkin, dictaminando que las autoridades libanesas no habían proporcionado garantías adecuadas de que estaría protegido de la pena de muerte o de que tal sentencia no se llevaría a cabo", dijo a The Associated Press su abogada, Ekaterina Dimitrova.

El fiscal Angel Kanev expresó que el tema clave es si se han proporcionado garantías suficientes de que no se impondrá una sentencia de muerte, y si esas garantías provienen de "la autoridad competente".

"Cuando tales garantías son emitidas por el ministro de Justicia libanés, complementadas con confirmaciones adicionales de la Corte Suprema y el fiscal general, creo que se cumplen las condiciones para la extradición", manifestó.

Indicó que el Tribunal de la Ciudad de Sofía dictaminó que Grechushkin permanecerá bajo custodia. La fiscalía apelará la negativa a extraditarlo, dijo Kanev a los periodistas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.