Varsovia busca conocimiento ucraniano sobre drones tras la incursión rusa en su espacio aéreo

El jefe de defensa de Polonia viajó a Kiev el jueves en busca de ayuda ucraniana para desarrollar las capacidades de guerra con drones de su país, poco más de una semana después de que drones rusos ingresaran al espacio aéreo polaco y expusieran la vulnerabilidad de la OTAN a la guerra con drones.

Los drones utilizados para defensa y ataque han tomado un papel central en el campo de batalla en los más de tres años desde que Rusia invadió Ucrania, transformando la forma en que se libran las guerras, y los países están ansiosos por dominar una tecnología de combate nueva y en rápido desarrollo.

“Firmaremos un acuerdo sobre cooperación entre los ministerios de Defensa, pero también adquiriremos capacidades en lo que respecta a la operación de drones”, indicó el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, en comentarios publicados en el sitio web del Ministerio polaco de Defensa.

La incursión rusa de la semana pasada, que provocó que la OTAN enviara aviones de combate para derribar los drones, aumentó las tensiones en Europa del Este. La guerra entre Rusia y Ucrania ha continuado a pesar de meses de esfuerzos de Estados Unidos para detenerla, incluyendo una reunión cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska.

La incursión agravó las preocupaciones de que la guerra pueda extenderse más allá de Ucrania.

La OTAN anunció que estaba fortaleciendo su postura defensiva en su flanco oriental que limita con Bielorrusia, Rusia y Ucrania.

Mientras tanto, Moscú exhibió su poder militar convencional y nuclear en ejercicios con Bielorrusia planificados con mucho tiempo de antelación, que alimentaron las preocupaciones occidentales sobre las intenciones de Rusia.

Por su parte, las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o bloquearon 48 de los 75 drones rusos lanzados contra el país durante la noche, informó la fuerza aérea el jueves.

La infraestructura ferroviaria volvió a sufrir impactos, dentro de un patrón reciente de ataques.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el miércoles que los ataques a la infraestructura energética y ferroviaria están destinados a interrumpir las líneas de suministro y crear tensión social.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.