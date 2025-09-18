Tras el boato real, la visita de Trump se centra en la política y una reunión con Starmer

Después de la pompa, es hora de la política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el jueves con el primer ministro británico, Keir Starmer, el último día de la visita de Estado del mandatario a Reino Unido, con la inversión tecnológica, los aranceles al acero y temas potencialmente complicados en la agenda.

El presidente y la primera dama, Melania Trump, fueron agasajados el miércoles por el rey Carlos III y la reina Camilla en el castillo de Windsor con toda la pompa que la monarquía puede ofrecer: carruajes adornados con oro, soldados vestidos de escarlata, salvas de artillería y un banquete deslumbrante en un gran salón ceremonial.

Los funcionarios británicos han adornado el viaje con los tipos de superlativos que Trump disfruta: es una segunda visita de estado "sin precedentes" para el líder de Estados Unidos, con la mayor guardia de honor militar jamás reunida para tal ocasión.

El jueves es el turno de Starmer de dar la bienvenida al presidente en Chequers, una casa solariega del siglo XVI al noroeste de Londres que sirve como retiro rural para los líderes británicos.

Los anfitriones británicos de Trump quieren celebrar la fortaleza de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, casi 250 años después de su inicio accidentado en 1776. Trump será recibido por una guardia de honor ceremonial completa con gaiteros, un guiño a la herencia escocesa del presidente, y se le mostrarán artículos del archivo del líder en tiempos de guerra Winston Churchill, quien acuñó el término "relación especial" para el vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido.

También habrá un almuerzo de lenguado de Dover seguido de tarta de lima, y una exhibición del equipo de paracaidistas del ejército Red Devils.

Asociación tecnológica transatlántica

Para coincidir con la visita, Reino Unido dijo que las empresas estadounidenses habían prometido 150.000 millones de libras (204.000 millones de dólares) en inversión en Reino Unido, incluyendo 90.000 millones de libras (122.000 millones de dólares) de la firma de inversión Blackstone en la próxima década. La inversión también fluirá en la otra dirección, incluyendo casi 30.000 millones de dólares por parte de la farmacéutica GSK en Estados Unidos.

Los dos líderes firmarán un "acuerdo de prosperidad tecnológica" que, según los funcionarios del Reino Unido, traerá miles de empleos y miles de millones en inversión en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear.

Incluye una rama del Reino Unido de Stargate, un proyecto de infraestructura de IA respaldado por Trump y liderado por OpenAI, y una serie de centros de datos de IA en todo el Reino Unido. Las empresas estadounidenses anunciarán una inversión de 31.000 millones de libras (42.000 millones de dólares) en el sector de IA del Reino Unido, incluyendo 30.000 millones de dólares de Microsoft para proyectos que incluyen la supercomputadora más grande de Reino Unido.

Los funcionarios británicos dicen que no han acordado eliminar un impuesto a los servicios digitales ni suavizar la regulación de internet para obtener el acuerdo, algunos detalles del cual aún no se han anunciado.

El gobierno británico está aprendiendo que cuando se trata de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, el diablo está en los detalles. En mayo, Starmer y Trump firmaron un acuerdo comercial que redujo los aranceles de Estados Unidos sobre las industrias clave de automóviles y aeroespacial británicas.

Pero las conversaciones para reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio a cero desde su nivel actual del 25% se han estancado, a pesar de una promesa en mayo de que el asunto se resolvería en semanas.

La Cámara de Comercio Británica dijo que no reducir los aranceles sería "recibido con consternación" por la industria del acero británica.

Conversaciones potencialmente incómodas

Starmer quiere una visita de estado exitosa para equilibrar semanas de malas noticias que lo vieron perder no sólo a un embajador sino también a la viceprimera ministra Angela Rayner, quien renunció por un error fiscal en la compra de una casa, y a un asesor principal. Catorce meses después de lograr una victoria electoral aplastante, el gobierno de Starmer está teniendo problemas por reactivar la lenta economía británica y su Partido Laborista está rezagado en las encuestas.

Leslie Vinjamuri, presidenta del Chicago Council on Global Affairs, dijo que el viaje probablemente sería "una visita difícil para el primer ministro, mucho más que para el presidente de Estados Unidos".

Para Trump, "esto juega bien en casa, juega bien en el extranjero. Es casi enteramente en ventaja del presidente Trump presentarse en Reino Unido y ser homenajeado por las instituciones británicas", dijo.

Starmer se preparará para preguntas incómodas sobre Jeffrey Epstein cuando él y Trump celebren una conferencia de prensa en Chequers. Días antes de la visita de estado, Starmer despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por su amistad pasada del enviado con el delincuente sexual convicto.

Las preguntas sobre Epstein ensombrecieron la última visita de Trump al Reino Unido en julio, cuando se sentó con Starmer en su club de golf en Escocia. Mientras respondían preguntas de los periodistas, Trump fue repetidamente bombardeado con consultas sobre Epstein mientras su gobierno enfrentaba presión desde casa para liberar registros gubernamentales sobre el caso penal del ahora desacreditado financiero, quien, según las autoridades, se suicidó en 2019.

Discusiones difíciles sobre Ucrania y Oriente Medio

También hay conversaciones potencialmente difíciles sobre Ucrania y el Oriente Medio.

Starmer ha jugado un papel importante en los esfuerzos europeos para reforzar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Trump ha expresado frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero no ha cumplido con las amenazas de imponer nuevas sanciones a Rusia por rechazar las negociaciones de paz. Cuando salía de Washington hacia Reino Unido el martes, Trump pareció colocar la responsabilidad sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, diciendo: "Él tendrá que hacer un trato".

La incursión de drones rusos de la semana pasada en Polonia, miembro de la OTAN, provocó una fuerte condena de los aliados europeos de la OTAN y promesas de más aviones y tropas para el flanco oriental del bloque. Trump minimizó la gravedad del incidente, reflexionando que "podría haber sido un error".

El rey dio a Trump un suave empujón en su discurso en el banquete de Estado sobre la fortaleza de la relación transatlántica. Carlos señaló que "mientras la tiranía una vez más amenaza a Europa, nosotros y nuestros aliados nos mantenemos juntos en apoyo de Ucrania, para disuadir la agresión y asegurar la paz".

Starmer también discrepa con Trump en la guerra de Israel en Gaza, y ha dicho que Reino Unido reconocerá formalmente un Estado palestino en Naciones Unidas a finales de este mes.

Trump ha amenazado con penalizar a Canadá durante las negociaciones comerciales por hacer un movimiento similar.

El periodista de tecnología de AP Matt O’Brien contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.