Suspenden indefinidamente programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

La cadena ABC suspendió el programa nocturno de Jimmy Kimmel indefinidamente a partir del miércoles después de que los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk llevaron a un grupo de estaciones afiliadas a ABC a informar que no transmitirían el programa y provocaron una inquietante advertencia de parte de un importante regulador federal.

Durante las emisiones del lunes y martes de “Jimmy Kimmel Live!”, el reconocido presentador y comediante hizo varios comentarios sobre la reacción al asesinato del activista conservador, incluyendo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”, refiriéndose por sus iniciales en inglés al movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”, que encabeza el presidente Donald Trump.

ABC, que ha transmitido el programa de Kimmel desde 2003, no tardó en tomar medidas después de que Nexstar Communications Group señaló que retiraría el programa de sus transmisiones a partir del miércoles. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk "son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional", declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, la cual opera 23 estaciones afiliadas de ABC.

Kimmel, cuyo contrato vence en mayo de 2026, no comentó de momento sobre la decisión. El comunicado de ABC no mencionó un motivo para la suspensión del programa.

El presidente Donald Trump celebró la decisión de ABC con una publicación en la red social Truth Social. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió el mandatario.

Horas antes, el presidente de Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés), Brendan Carr, aseguró que los comentarios de Kimmel eran "verdaderamente enfermizos" y afirmó que su agencia tiene un buen argumento para responsabilizar a Kimmel, a ABC y a la empresa matriz de la cadena, Walt Disney Co., por difundir desinformación. Añadió que el comediante parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público al insinuar que el asesino de Kirk era un partidario derechista de Trump.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel insinuó que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, podría ser un republicano pro-Trump. "La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y está haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de ello", comentó Kimmel. "Entre las acusaciones, hubo duelo".

"Disney tiene un problema muy, muy grave en este momento", dijo Carr en el podcast de Benny Johnson. "Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas empresas pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel o a la FCC le espera trabajo adicional".

Las autoridades afirman que Robinson, de 22 años, creció en un hogar conservador en el sur de Utah, pero estaba inmerso en "ideología izquierdista". Sus padres le dijeron a los investigadores que se había vuelto de izquierda y defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ durante el último año. Su estado de votante es inactivo, lo que significa que no votó en dos elecciones generales regulares. Le dijo a su pareja transgénero que fue tras Kirk porque "había tenido suficiente de su odio".

Los periodistas de Associated Press Liam McEwan y Jaimie Ding, en Los Ángeles, y Nicholas Riccardi, en Denver, contribuyeron con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.