Arabia Saudí firma un pacto de defensa mutua con Pakistán tras el ataque de Israel a Qatar

Arabia Saudí y Pakistán, que posee armas nucleares, han firmado un pacto de defensa mutua que considera cualquier ataque a cualquiera de las naciones como un ataque a ambas, tras el ataque de Israel a Qatar.

Arabia Saudí ha mantenido durante mucho tiempo estrechos lazos económicos, religiosos y de seguridad con Pakistán, incluyendo, según reportes, el financiamiento del programa de armas nucleares de Islamabad durante su desarrollo. Analistas —y diplomáticos paquistaníes en al menos un caso— han sugerido a lo largo de los años que el reino podría estar incluido bajo el paraguas nuclear de Islamabad, especialmente a medida que han aumentado las tensiones por el programa atómico de Irán.

Sin embargo, el momento del pacto parecía ser una señal para Israel, que desde hace mucho se sospecha que es el único estado con armas nucleares en Oriente Medio, y emprendió una amplia ofensiva militar desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que se ha extendido a Irán, Líbano, los territorios palestinos, Qatar, Siria y Yemen.

Israel no hizo comentarios inmediatos sobre el pacto, que fue la primera decisión firme de defensa tomada por un país árabe del Golfo desde el ataque a Qatar la semana pasada. Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido el garante de seguridad para los estados del Golfo, tampoco mencionó de inmediato el acuerdo.

El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, firmó el pacto el miércoles con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Aunque no menciona específicamente la bomba, el acuerdo establece que “cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos”, según declaraciones emitidas por el Ministerio paquistaní de Exteriores y la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el estado.

“Este acuerdo... tiene como objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión”, decía el comunicado.

Una larga relación de defensa

Pakistán y Arabia Saudí tienen una relación de defensa que se remonta a décadas, en parte debido a la disposición de Islamabad para defender los sitios sagrados islámicos de La Meca y Medina en el reino. Las tropas paquistaníes viajaron por primera vez a Arabia Saudí a finales de la década de 1960 debido a preocupaciones sobre la guerra de Egipto en Yemen en ese momento. Esos lazos aumentaron después de la Revolución Islámica de Irán en 1979 y los temores del reino a un enfrentamiento con Teherán.

Pakistán desarrolló su programa de armas nucleares para contrarrestar las bombas atómicas de India. Los dos países han librado múltiples guerras entre sí y volvieron a estar cerca de una guerra abierta después de un ataque a turistas en abril en la Cachemira controlada por India.

El jueves, el Ministerio indio de Exteriores dijo sobre el acuerdo que “estudiará las implicaciones de este evento para nuestra seguridad nacional, así como para la estabilidad regional y global”. Arabia Saudí también mantiene estrechos lazos con India.

Durante mucho tiempo ha habido señales del interés del reino en el programa de Pakistán. El general de brigada retirado paquistaní Feroz Hassan Khan, en su libro sobre el programa de armas nucleares de su país titulado “Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb”, dijo que Arabia Saudí proporcionó un “generoso apoyo financiero” para su esfuerzo.

En un despacho diplomático estadounidense de 2007 publicado por WikiLeaks, diplomáticos estadounidenses en Arabia Saudí señalaron que sus homólogos paquistaníes habían planteado la idea de que el reino desarrollara un programa de armas junto a Islamabad.

“Según estos funcionarios, entienden que (Arabia Saudí) quiere protegerse a sí misma y a la región, y dado que, en su opinión, algunos de los otros actores regionales —específicamente Egipto— no pueden desarrollar tales sistemas de armas debido a restricciones financieras, es lógico que los saudíes intervengan como el ‘protector’ físico, tal como han estado interviniendo cada vez más como mediadores de paz en varios conflictos regionales”, decía el despacho.

Tanto Pakistán como Arabia Saudí no respondieron a las preguntas de The Associated Press el jueves sobre si el pacto se extendía al arsenal de armas nucleares de Islamabad.

Arabia Saudí ha buscado la asistencia de Estados Unidos para avanzar en un programa de energía nuclear civil, en parte con lo que había sido un acuerdo de reconocimiento diplomático propuesto con Israel antes del ataque de Hamás en 2023. Eso podría permitir a Arabia Saudí enriquecer uranio en el reino, algo que preocupa a los expertos en no proliferación, ya que operar centrifugadoras abre la puerta a un posible programa de armas.

El príncipe Mohammed ha dicho que el reino desarrollaría un arma nuclear si Irán tuviera una. Ya se cree que tiene un programa nacional de misiles balísticos, que puede ser un sistema para arrojar un arma nuclear. Sin embargo, Arabia Saudí es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y no se sabe que haya avanzado hacia la adquisición de la bomba a través de su propio trabajo.

Antes de que se firmara el pacto de defensa, Irán envió a Ali Larijani, una persona destacada que ahora sirve como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, a visitar Arabia Saudí. Eso puede haber hecho que el reino revelara el pacto a Teherán, con el que ha tenido una distensión mediada por China desde 2023.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La periodista de Associated Press Vineeta Deepak en Nueva Delhi contribuyó a este despacho.

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y Outrider Foundation. AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.