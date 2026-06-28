Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería del sur de Rusia

Ucrania mantuvo su intenso fuego de drones sobre Rusia, que incendió una importante refinería de petróleo en el sur y mató al menos a dos personas, según informaron las autoridades rusas el domingo.

La campaña de Kiev de ataques masivos de largo alcance ha estrangulado los suministros de combustible rusos y las entregas militares, en lo que las autoridades describen como un intento de llevar al Kremlin a la mesa de negociaciones.

Los restos de drones ucranianos derribados provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, una localidad de la región rusa de Krasnodar, al este de la Crimea ocupada, según el gobernador Veniamin Kondratyev. La caída de los artefactos mató a una persona en Slavyansk e hirió a otra en una aldea cercana, de acuerdo con las autoridades regionales.

Fotos y videos que circulaban en redes sociales rusas mostraban una densa nube de humo sobre lo que los usuarios describían como la refinería de Slavyansk. The Associated Press no pudo verificar de inmediato las imágenes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmó que Ucrania estuvo detrás del ataque contra Slavyansk. También sostuvo que una segunda refinería rusa, en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (435 millas) de la frontera ucraniana, fue alcanzada durante los ataques nocturnos.

"Esta noche, nuestras ‘sanciones de largo alcance’ alcanzaron dos refinerías de petróleo en Rusia”, escribió Zelenskyy escribió en la aplicación de mensajería Telegram: “Cada (ataque) significa una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa, y otro paso hacia la paz”.

Ucrania ha intensificado de forma notable en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra industrias militares rusas e instalaciones energéticas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para su invasión —que ya va por su quinto año— y hacer que los rusos sientan las consecuencias. La campaña ha contribuido a frenar los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla y a aumentar la presión sobre el Kremlin, según funcionarios occidentales.

El complejo de Slavyansk es una de las principales refinerías del sur de Rusia y procesa cerca de 4 millones de toneladas de crudo al año, según el sitio web de su operador. También es una fuente clave de productos petrolíferos destinados a la exportación a través de los puertos rusos del mar Negro, como fuelóleo, nafta y combustible marino.

No hubo reportes inmediatos de las autoridades rusas sobre el ataque ucraniano contra la refinería en la región de Yaroslavl. El gobernador local Mikhail Evraev informó el domingo por la mañana que algunas carreteras entre Moscú y la capital regional, Yaroslavl, fueron cerradas temporalmente debido a “un ataque enemigo con drones ucranianos”.

El aeropuerto de Yaroslavl también cerró brevemente durante la noche, al igual que otros en el sur y el oeste de Rusia, según la agencia de aviación civil del país.

En la región fronteriza rusa de Bélgorod, ataques con drones ucranianos mataron a una persona e hirieron a otra, informó el domingo el gobernador interino Alexander Shuvayev.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas derribaron 213 drones ucranianos durante la noche, incluidos aparatos sobre Rusia, la Crimea ocupada y los mares Negro y de Azov.

Mientras tanto, Rusia atacó Ucrania con 142 drones de ataque de largo alcance y ocho misiles durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana. De ellos, 125 drones y siete misiles fueron derribados, señaló la Fuerza Aérea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.