LO ÚLTIMO: España informa que 9 de sus ciudadanos murieron en los sismos y 131 están desaparecidos

Rescatistas y civiles retoman la búsqueda de sobrevivientes de los sismos en las ciudades venezolanas más devastadas, donde personas damnificadas amanecieron durmiendo a la intemperie. Hasta ahora, los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 1.430 muertos, más de 3.200 heridos y más de 51.000 desaparecidos.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

España informa que nueve de sus ciudadanos murieron en los sismos y 131 están desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó el domingo por la mañana que nueve españoles murieron en el terremoto y 131 están desaparecidos, mientras que los equipos de emergencia han localizado a 14 españoles y están intentando rescatarlos de entre los escombros.