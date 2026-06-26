Rusia reporta uno de los mayores ataques de drones ucranianos en su territorio y Crimea anexada

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el viernes que interceptó 660 drones ucranianos durante la noche sobre 12 regiones rusas, así como sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente, y sobre los mares Negro y de Azov.

Parecía ser uno de los mayores ataques con drones contra regiones rusas y la Crimea anexada desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin hace más de cuatro años. El ataque ucraniano de mayor envergadura del último año, hasta ahora, se produjo el 17 de mayo con 556 drones.

En un esfuerzo por cambiar las tornas en la agotadora guerra de desgaste de Rusia, los drones ucranianos de largo alcance llevan meses golpeando objetivos, incluidas instalaciones petroleras y energéticas, detrás de la línea del frente y en el interior de Rusia. La campaña ha provocado escasez de combustible y ha interrumpido las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado los esfuerzos bélicos de Moscú en el campo de batalla, según funcionarios y analistas occidentales, y ha elevado la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin.

Los reportes iniciales de daños en Rusia tras el ataque nocturno ofrecieron poca información. El Ministerio de Defensa no suele revelar cuáles fueron los objetivos de las ofensivas ucranianas, ni ofrece detalles sobre los daños causados.

Éxito de ataques con drones anima a Ucrania

La gran ofensiva se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días” —que se cree que significa una escalada de ataques— destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” después de que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el último año no produjeran ningún avance.

El éxito de los ataques, incluyendo los que alcanzaron objetivos en Moscú y San Petersburgo, han reforzado la moral del país.

Zelenskyy dijo que obtuvo nuevas promesas de apoyo extranjero cuando asistió a una reciente cumbre de líderes del G7, incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que la ayuda prometida servirá para que Ucrania intensifique sus esfuerzos para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

Una cumbre de la OTAN del próximo mes podría ser otro momento clave para reforzar al ejército de Kiev.

Según reportes, una planta química rusa fue alcanzada

En la región de Tula, justo al sur de Moscú, una vivienda particular sufrió daños y una mujer resultó herida, indicó el gobernador, Dmitry Milyaev, en un comunicado en internet, a medida que comenzaban a surgir reportes de daños causados por el ataque.

También reportó daños en el tendido eléctrico y en una instalación industrial no especificada en la ciudad de Novomoskovsk.

El medio independiente ruso en internet Astra informó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el reporte de manera independiente y no hubo confirmación oficial.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 47 drones ucranianos fueron derribados mientras volaban hacia la capital rusa. No reportó víctimas ni daños.

Ucrania dice que dos civiles murieron en ataques rusos

Dos personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en ataques rusos en la región nororiental de Járkiv durante las 24 horas previas, dijo el viernes el jefe regional Oleh Syniehubov.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Járkiv y otros 16 asentamientos en toda la provincia utilizando bombas aéreas guiadas y drones de varios tipos, apuntó Syniehubov.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania interceptaron durante la noche 174 de los 189 drones lanzados por Rusia, informó la fuerza aérea ucraniana. Pero cuatro de los siete misiles balísticos Iskander-M disparados lograron atravesar las defensas antiaéreas y alcanzaron varios lugares, añadió.

Las autoridades ucranianas reportaron daños en instalaciones energéticas, viviendas y otra infraestructura civil en la capital, Kiev, la región sureña de Odesa y Sumy, en el noreste.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.