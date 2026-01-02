Maduro dispuesto a dialogar con EEUU sobre narcotráfico, pero guarda silencio sobre ataque de la CIA

Venezuela está abierta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, declaró el presidente Nicolás Maduro en una entrevista grabada previamente y transmitida el jueves en la televisión estatal, pero se negó a comentar sobre un ataque encabezado por la CIA la semana pasada en un área de atraque venezolana que el gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump creía que era utilizada por cárteles.

En una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, el presidente del país sudamericano reiteró que Washington quiere obligar a un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo a través de la campaña de presión de meses, la cual comenzó en agosto con un despliegue militar masivo en el mar Caribe.

“¿Qué buscan? Es evidente que buscan imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza”, denunció Maduro, y luego agregó que es hora de que ambas naciones empiecen “a conversar en serio, con datos en la mano”.

“El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico estamos listos", añadió. "Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”.

Chevron Corp. es la única compañía petrolera de gran tamaño que exporta crudo venezolano a Estados Unidos. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

La entrevista fue grabada en la Nochevieja, el mismo día en que las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron ataques contra cinco presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. Los ataques más recientes elevan a 35 el número total de ataques conocidos a botes, y el número de personas muertas a cuando menos 115, según cifras anunciadas por el gobierno de Trump. Entre las víctimas hay venezolanos.

Trump ha justificado los ataques, diciendo que son un incremento necesario para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y ha afirmado que el país está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga. Los ataques comenzaron frente a la costa caribeña de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en un área de atraque que se creía había sido utilizada por cárteles de drogas venezolanos, según dos personas al tanto de los detalles de la operación, las cuales solicitaron el anonimato para poder declarar sobre el asunto secreto. Fue el primer operativo directo conocido en suelo venezolano desde que comenzaron los ataques a embarcaciones, una agudización significativa en la campaña de presión de Wsahington sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Al preguntársele sobre la operación en suelo venezolano, Maduro respondió: "dentro de algunos días pudiéramos conversar".

El periodista de The Associated Press Aamer Madhani contribuyó a este despacho desde Washington.

