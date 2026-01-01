Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Los créditos fiscales mejorados que han ayudado a reducir el costo del seguro de salud para la gran mayoría de las personas inscritas en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio expiraron la noche del 31 de diciembre, provocando que millones de estadounidenses tengan que pagar mayores costos de salud al inicio del nuevo año.

Los demócratas forzaron un cierre del gobierno de 43 días por este tema. Los republicanos moderados pidieron una solución para salvar sus aspiraciones políticas de 2026. El presidente Donald Trump sugirió una salida, solo para retractarse debido a la reacción negativa de los conservadores.

Al final, los esfuerzos no fueron suficientes para salvar los subsidios antes de su fecha de expiración. Una votación en la Cámara de Representantes prevista en enero podría ofrecer otra oportunidad, pero el éxito no está garantizado.

El cambio afecta a un conjunto muy diverso de estadounidenses que no obtienen su seguro de salud de un empleador y no califican para Medicaid o Medicare y del que forman parte muchos trabajadores autónomos, propietarios de pequeñas empresas, agricultores y ganaderos.

Esto ocurre al inicio de un año electoral de alto riesgo donde la asequibilidad, incluido el costo de la atención médica, encabeza la lista de preocupaciones de los votantes.

“Realmente me molesta que la clase media haya pasado de estar presionada a estar completamente asfixiada, y continúan acumulando y dejándolo en nuestras manos”, afirmó Katelin Provost, madre soltera de 37 años. “Estoy increíblemente decepcionada de que no haya habido más acción”.

Algunas familias lidian con costos de seguro que aumentan al doble, al triple o más

Los subsidios expirados se otorgaron por primera vez a los inscritos en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2021 como una medida temporal para ayudar a los estadounidenses a superar la pandemia de COVID-19. Los demócratas, que estaban en el poder en ese momento, los extendieron, trasladando la fecha de expiración al inicio de 2026.

Con la ampliación de los subsidios, algunos inscritos de bajos ingresos recibieron atención médica sin primas, y los que ganaban más pagaron no más del 8,5% de sus ingresos. La elegibilidad para los ingresos de clase media también se amplió.

En promedio, los costos de primas de los más de 20 millones de inscritos subsidiados en el programa de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio aumentarán un 114% en 2026, según un análisis de la organización sin fines de lucro de investigación en salud KFF.

Esos precios crecientes se acompañan de un aumento general en los costos de salud en Estados Unidos, que elevan aún más los costos pagados por cuenta propia en muchos planes.

Algunos inscritos, como el cineasta freelance y profesor adjunto de Salt Lake City, Stan Clawson, han absorbido el gasto extra. Clawson afirmó que, el año pasado, pagaba poco menos de 350 dólares al mes por sus primas, una cifra que se elevará a casi 500 dólares al mes este año. Es una carga para el hombre de 49 años, pero está dispuesto a asumirla porque necesita un seguro de salud, ya que vive con parálisis por una lesión en la médula espinal.

Otros, como Provost, lidian con aumentos más pronunciados. El pago mensual de la prima de la trabajadora social ha aumentado de 85 a casi 750 dólares al mes.

Los efectos sobre la inscripción aún están por verse

Los analistas de salud han pronosticado que la expiración de los subsidios hará que muchos de los 24 millones de inscritos totales en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, especialmente los estadounidenses más jóvenes y saludables, renuncien por completo a la cobertura de seguro de salud.

Con el tiempo, eso podría hacer que el programa sea más caro para la población más vieja y enferma que permanece.

En un análisis realizado en septiembre por el Urban Institute y Commonwealth Fund se proyectó que las primas más altas debido a la expiración de los subsidios harían que unos 4,8 millones de estadounidenses abandonaran la cobertura en 2026.

Sin embargo, dado que la ventana para seleccionar y cambiar planes aún estará abierta hasta el 15 de enero en la mayoría de los estados, el efecto final sobre la inscripción aún está por determinarse.

Provost, la madre soltera, dijo que mantiene la esperanza de que el Congreso encuentre una manera de revivir los subsidios a principios de año, pero si no, se dará de baja del seguro y lo mantendrá solo para su hija de cuatro años. No puede permitirse pagar la cobertura de ambas al precio actual.

Meses de discusión sin ningún alivio

El año pasado, después de que los republicanos recortaran más de 1 billón de dólares en asistencia federal para atención médica y alimentos con el gran proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump, los demócratas pidieron repetidamente que se extendieran los subsidios. Pero mientras algunos de los republicanos en el poder reconocieron que era necesario abordar el problema, se negaron a someterlo a votación hasta finales de año.

En diciembre, el Senado rechazó dos proyectos de ley de atención médica partidistas: una propuesta demócrata para extender los subsidios por tres años más y una alternativa republicana que en su lugar proporcionaría cuentas de ahorro para la salud a los estadounidenses.

En la Cámara de Representantes, cuatro republicanos centristas rompieron con los líderes del Partido Republicano y se unieron a los demócratas para forzar una votación que podría peoducirse en enero sobre una extensión de tres años de los créditos fiscales. Sin embargo, dado que el Senado ya ha rechazado tal plan, no está claro si podría obtener suficiente impulso para ser aprobado.

Mientras tanto, los estadounidenses cuyas primas aumentan drásticamente dicen que los legisladores no entienden lo que realmente es luchar para salir adelante mientras los costos de salud aumentan sin cesar.

Muchos dicen querer que se restauren los subsidios junto con reformas más amplias para hacer que la atención médica sea más asequible para todos los estadounidenses.

“Los republicanos y los demócratas han dicho durante años, oh, necesitamos arreglarlo. Entonces háganlo”, señaló Chad Bruns, un inscrito en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de 58 años en Wisconsin. “Necesitan llegar a la causa raíz, y ningún partido político hace eso nunca”.