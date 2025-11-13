UE investiga a Google por posibles prácticas desleales en resultados de búsqueda

Los reguladores de la Unión Europea informaron el jueves que investigan si Google está desclasificando injustamente algunos contenidos de editores de medios en los resultados de búsqueda bajo una política que, según la empresa, pretende combatir a los estafadores.

Bruselas siguió adelante pese al riesgo de enfadar al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha arremetido contra las regulaciones digitales del bloque de 27 naciones y prometió tomar represalias si las empresas tecnológicas de Estados Unidos son penalizadas.

La investigación podría causar la última multa multimillonaria en euros para el gigante digital de Estados Unidos por parte de la Comisión Europea, que es el máximo organismo de control antimonopolio del bloque.

"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias sean tratados de manera justa, razonable y no discriminatoria en sus resultados de búsqueda", afirmó Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión.

"Investigaremos para asegurarnos de que los editores de noticias no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria, y para garantizar que Google cumpla con la Ley de Mercados Digitales (DMA)", añadió Ribera, refiriéndose al amplio reglamento del bloque diseñado para evitar que las empresas tecnológicas monopolicen los mercados digitales.

La comisión, el brazo ejecutivo de la UE, señaló que había recibido indicaciones de que Google está desclasificando ciertos resultados de búsqueda de acuerdo con su política de abuso de reputación del sitio.

Pero Google aclaró que la política protege a los usuarios europeos de "contenido engañoso, de baja calidad y estafas" y de "tácticas dudosas" utilizadas para promoverlos para que aparezcan en los resultados de búsqueda.

Pandu Nayak, científico jefe de Google Search, dijo en una publicación de blog que la empresa trata de evitar que los spammers abusen de los resultados de búsqueda comprando contenido pagado en el sitio web de un editor para engañar a los lectores y hacerles clic en contenido de baja calidad.

Nayak aseveró que la investigación estaba equivocada y carecía de fundamento.

"Desafortunadamente, la investigación anunciada hoy sobre nuestros esfuerzos antispam está completamente equivocada y corre el riesgo de perjudicar a millones de usuarios europeos", escribió Nayak en la publicación.

"Si permitimos este comportamiento —dejando que los sitios usen tácticas dudosas para mejorar su clasificación, en lugar de invertir en crear contenido de alta calidad— personas con malas intenciones serán capaces de desplazar los sitios que no usan esas tácticas de spam, y degradará la búsqueda para todos".

Pero la Comisión subrayó que la política perjudica "una forma común y legítima para que los editores moneticen sus sitios web y contenido" y podría violar las reglas de la DMA que requieren que los guardianes digitales como Google traten a otras empresas de manera justa.

La UE provocó la indignación de Trump en septiembre, cuando multó a Google con 2.950 millones de euros (3.500 millones de dólares) por violar las reglas de competencia del bloque de 27 naciones al favorecer sus propios servicios de publicidad digital. Fue la cuarta vez que Bruselas sancionó a Google con una multa multimillonaria en euros en un caso antimonopolio, en una batalla más amplia entre la UE y las grandes tecnológicas que se remonta a 2017.

La nueva investigación de la UE debe concluir en un plazo de 12 meses. Podría multar a Alphabet, la empresa matriz de Google, con el 10% o más de los ingresos globales anuales. La Comisión agregó que incluso podría desmantelar y vender partes de su negocio.

