El jefe del ejército ucraniano visita ciudad sitiada mientras Zelenskyy enfrenta un escándalo

El principal comandante militar de Ucrania dijo el jueves que había visitado a las tropas que mantienen la línea del frente en una ciudad oriental clave asediada por las fuerzas rusas, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lidiaba con las consecuencias de un escándalo de corrupción que ha envuelto a su gobierno.

Después de que los ministros de Justicia y Energía de Zelenskyy renunciaran el miércoles en medio de la investigación sobre presunta corrupción en el sector energético, el gobierno despidió al vicepresidente de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear que los investigadores creen está en el centro de la trama de sobornos.

Los jefes de los departamentos de finanzas, legales y de adquisiciones de Energoatom y un consultor del presidente de Energoatom también fueron destituidos en la operación de saneamiento, dijo la primera ministra, Yuliia Svyrydenko, el miércoles por la noche.

Un tribunal de Kiev ha comenzado a recibir pruebas de los organismos de control anticorrupción cuya investigación de 15 meses, que incluye 1.000 horas de escuchas telefónicas, ha llevado a la detención de cinco personas e implicado a otras siete en una trama que supuestamente generó alrededor de 100 millones de dólares.

Tymur Mindich, copropietario de la compañía de producción de medios Kvartal 95 de Zelenskyy, es el presunto cerebro de la conspiración. Se desconoce su paradero.

La investigación ha suscitado preguntas sobre lo que los más altos funcionarios del país sabían del entramado. También ha despertado recuerdos del intento de Zelenskyy el verano pasado de limitar a los organismos de control anticorrupción de Ucrania. El mandatario dio marcha atrás después de protestas generalizadas en las calles de Ucrania y presión de la Unión Europea, que ha instado al país a abordar la corrupción arraigada.

Mientras los ucranianos expresaban ira e incredulidad ante el escándalo en desarrollo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE desembolsaría el jueves un préstamo de 6.000 millones de euros (7.000 millones de dólares) a Ucrania y prometió más dinero para Kiev.

"Cubriremos las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos dos años", dijo en un discurso ante el Parlamento Europeo.

La UE y otros socios extranjeros han inyectado dinero en el sector energético de Ucrania. Rusia ha bombardeado implacablemente la red eléctrica, que requiere reparaciones repetidas.

La UE está investigando cómo puede reunir más dinero para Ucrania, ya sea confiscando activos rusos congelados, recaudando fondos en los mercados de capitales o haciendo que algunas de las 27 naciones de la UE recauden el dinero ellas mismas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, "cree que puede resistir más que nosotros" en la batalla por el futuro de Ucrania, casi cuatro años después de la invasión total de Rusia a su vecino, dijo Von der Leyen.

"Y esto es un claro error de cálculo", afirmó. "Ahora es el momento de venir, con un nuevo impulso, para desbloquear el intento cínico de Putin de ganar tiempo y llevarlo a la mesa de negociaciones".

Mientras tanto, el general Oleksandr Syrskyi, el principal comandante militar de Ucrania, visitó a unidades que luchan por mantener Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk y coordinar operaciones en persona, dijo en la aplicación de mensajería Telegram.

Las tropas ucranianas están enfrascadas en batallas callejeras con las fuerzas rusas en la ciudad y luchan para evitar ser rodeadas por una fuerza rusa mayor mientras la guerra de desgaste de Rusia avanza lentamente por el campo.

Syrskyi dijo que los objetivos clave son recuperar el control de ciertas áreas de la ciudad, así como proteger las rutas logísticas y crear nuevas para poder abastecer a las tropas y evacuar a los heridos.

"No hay cuestión de control ruso sobre la ciudad de Pokrovsk ni de cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania en el área", afirmó Syrskyi.

___

Sam McNeil contribuyó a este despacho desde Bruselas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.