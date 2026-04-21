6 empleados y fumigadores, a juicio por la muerte de una familia alemana en Estambul

Seis empleados de hotel y trabajadores de control de plagas fueron llevados a juicio el martes en Turquía, acusados de causar la muerte de los cuatro miembros de una familia de Alemania, envenenada por un insecticida mientras estaba de vacaciones en Estambul, informaron medios.

La familia Bocek, de origen turco-alemán, se alojaba en el hotel Harbour Suites Old City, en el distrito de Fatih en Estambul, cuando enfermó el 12 de noviembre, informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

Tomaron un taxi hasta un hospital al que acudieron por náuseas y vómitos, antes de regresar al hotel. Al día siguiente fueron trasladados en ambulancia al hospital, donde murieron Kadir Muhammet, de 6 años, y su hermana Masal, de 3. Su madre, Cigdem, murió el 14 de noviembre, mientras que su padre, Servet, falleció el 17 de noviembre.

Las muertes de los Bocek suscitaron preocupación por los estándares de seguridad hotelera en Turquía y motivaron llamados a una supervisión más estricta. En enero del año pasado, 78 personas murieron cuando un incendio arrasó un hotel de un centro de esquí en el noroeste del país.

Inicialmente, los médicos no pudieron llegar hasta la familia Bocek porque, molesto por el olor proveniente de la habitación tratada con insecticida, el recepcionista Muhammad Moeen se fue después de cerrar con llave la puerta de entrada del hotel, según una acusación presentada ante el 30mo Tribunal Penal Superior de Estambul.

Imágenes publicadas en ese momento mostraban a Servet Bocek cargando a su hija hacia el área de recepción antes de intentar desesperadamente romper la puerta de vidrio.

El retraso de siete minutos antes de que Moeen regresara para abrir la puerta fue mencionado en la acusación como un factor que contribuyó a las muertes de la familia, al igual que la falta de precauciones durante la fumigación y la ausencia de personal para responder a emergencias.

Aunque el caso se trató inicialmente como una intoxicación alimentaria, en una inspección se hallaron rastros del insecticida gas fosfina en toallas, mascarillas y muestras tomadas con hisopos en el hotel. La fosfina es una sustancia altamente tóxica que puede causar graves problemas respiratorios y daños en órganos.

El Harbour Suites, ahora cerrado, es uno de los muchos hoteles de bajo costo ubicados a poca distancia a pie de atracciones turísticas como la Mezquita Azul y Santa Sofía.

Los fiscales solicitan penas de prisión de entre 2 años y 8 meses y 22 años y medio por causar múltiples muertes por negligencia contra el propietario del hotel, Hakan Oglak, los propietarios de DSS Pest Control, Zeki Kisi y Serkan Kisi, el trabajador de DSS Dogan Cagferoglu, y el recepcionista Moeen.

Otro trabajador del hotel, Rustemsha Batyrov, enfrenta de 2 a 15 años por el mismo delito.

Según la acusación, Cagferoglu, quien fumigó la habitación de la planta baja inmediatamente debajo de la habitación de los Bocek, no estaba certificado para usar químicos peligrosos.

La empresa tampoco estaba certificada y utilizó fosfuro de aluminio, una sustancia inadecuada para espacios residenciales. En la acusación también se señala que empleó personal no autorizado y no tomó precauciones de seguridad.

A Oglak se le acusa de aprobar el uso de químicos peligrosos por parte de personal no calificado, no adoptar medidas de seguridad durante la fumigación y no evacuar el hotel.

Otros tres turistas que se alojaban en el Harbour Suites en ese momento también sufrieron los efectos del envenenamiento, pero se recuperaron tras recibir tratamiento.

Mientras tanto, se supo el martes que dos adolescentes neerlandeses murieron unos meses antes que los Bocek por intoxicación con fosfina en otro hotel del distrito de Fatih en Estambul.

Jamil Yusuf Mohammed, de 17 años, y su hermano Yazdani, de 15, fueron hallados muertos en su habitación del Grand Sami Hotel el 22 de agosto del año pasado. Su padre, Rashid, se recuperó tras recibir tratamiento hospitalario.

Cinco empleados del hotel y trabajadores de control de plagas han sido acusados y encarcelados a la espera de juicio, informó la agencia Demiroren News Agency.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.