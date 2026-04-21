Adolescente se declara culpable tras ataque incendiario a sinagoga de Londres

Un adolescente se declaró culpable el martes de un ataque incendiario a una sinagoga el fin de semana en el noroeste de Londres, afirmó que no sabía que el sitio atacado era una sinagoga y que no tiene mala voluntad hacia el pueblo judío.

El ataque es uno de varias agresiones lanzadas contra la comunidad judía de Gran Bretaña en las últimas semanas.

El joven de 17 años, cuyo nombre no se puede difundir debido a su edad, se declaró culpable de incendio provocado sin poner en peligro vidas cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Imágenes de vigilancia mostraron al joven trepar un muro en la Sinagoga Unida de Kenton, en Harrow, la noche del sábado, y prender fuego a una botella con líquido antes de arrojarla por una ventana rota. El incendio causó algunos daños por humo y nadie resultó herido.

El joven afirmó que no sabía que el edificio era una sinagoga y que no pretendía hacerle daño a nadie.

En una declaración escrita, dijo: “No siento odio hacia el pueblo judío. Lamento mucho mis acciones”.

El joven quedó en libertad bajo fianza y se le ordenó comparecer ante el Tribunal de Menores de Willesden el 4 de junio.

La policía arrestó y posteriormente dejó en libertad a un hombre de 19 años en el marco de la investigación y busca a otros dos sospechosos.

Ha habido varios ataques incendiarios contra sinagogas y otros objetivos judíos en el Reino Unido desde el 23 de marzo, cuando cuatro ambulancias de una organización benéfica judía que atiende a personas de todas las religiones en Golders Green, en el norte de Londres, fueron incendiadas. Nadie ha resultado herido en ninguno de los incidentes.

La policía investiga si Irán está detrás de seis ataques recientes, incluido uno contra una organización de medios en lengua persa crítica del gobierno iraní, como parte de una guerra híbrida librada por intermediarios en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La policía antiterrorista informó que hasta ahora han sido arrestadas 23 personas. Siete de ellas fueron detenidas bajo sospecha de conspirar para prender fuego a un lugar judío no especificado, indicó la Policía Metropolitana de Londres.

Un grupo que se hace llamar Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia —Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha— se ha responsabilizado de la mayoría de los ataques en Reino Unido. También ha admitido estar detrás de incidentes en los últimos meses en lugares de culto, empresas e instituciones financieras en toda Europa, que al parecer están vinculados a intereses judíos o israelíes, señaló la policía.

Israel ha dicho que el grupo, fundado recientemente, tiene presuntos vínculos con “un intermediario iraní”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.