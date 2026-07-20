Ucrania lanza 400 drones hacia Moscú mientras Zelenskyy enfrenta protestas

Ucrania lanzó más de 400 drones hacia Moscú en una nueva andanada contra la capital rusa, indicó el alcalde de la ciudad el lunes.

La arremetida se produjo horas después de que Rusia bombardeara Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles balísticos, en un implacable ciclo de ataques de represalia que hace que un acuerdo para poner fin a la invasión total de Moscú, que ya supera los cuatro años, parezca una posibilidad lejana.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, por su parte, dijo que mantendría “conversaciones clave” el lunes, mientras intenta desactivar una crisis política interna después de que la reorganización del gobierno de la semana pasada dejara al descubierto una profunda división entre la vieja guardia militar y jóvenes innovadores sobre cómo librar la guerra.

Zelenskyy necesita tranquilizar a los ucranianos de que sacrificar al ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, de 35 años, y mantener la confianza en el general Oleksandr Syrskyi, de 60 años y formado en la era soviética, como jefe de las fuerzas armadas, no descarrilará la lucha contra Rusia.

La decisión de Zelenskyy se vio seguida durante días de protestas callejeras a favor de Fedorov y en contra de Syrskyi.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que se enviaron más de 400 drones ucranianos hacia la capital rusa desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes. Señaló que la mayoría fueron derribados lejos de la capital y que 85 fueron interceptados cerca de Moscú.

Andrei Vorobyov, jefe de la región alrededor de Moscú, indicó que 10 personas resultaron heridas por drones ucranianos. Añadió que varios edificios residenciales e instalaciones de infraestructura civil sufrieron daños.

El ataque provocó un incendio en el parque industrial Yuzhnye Vrata, a unos 30 kilómetros (18 millas) al sur de Moscú, según Yevgeniya Khrustaleva, jefa del área de Domodedovo en la región de Moscú.

El medio de noticias Astra informó que el ataque causó un incendio en un depósito de petróleo en Podolsk, unos 20 kilómetros (12 millas) al sur de Moscú, pero no hubo confirmación oficial del ataque.

La tecnología ucraniana de drones de largo alcance ha evolucionado rápidamente durante la guerra, lo que supone un problema para Rusia, cuya enorme masa territorial es difícil de proteger por completo. Las fuerzas de Kiev han apuntado especialmente a instalaciones petroleras rusas, provocando escasez de combustible y dejando en evidencia al presidente ruso, Vladímir Putin.

El Ministerio ruso de Defensa dijo en mayo que las defensas antiaéreas habían derribado 1.054 drones ucranianos en un periodo de 24 horas.

Mientras Kiev ruega a sus socios extranjeros que le suministren interceptores sofisticados capaces de contrarrestar los misiles balísticos rusos —mucho más difíciles de detener que los drones o los misiles de crucero—, las fuerzas de Moscú han buscado aprovechar las debilidades de las defensas antiaéreas de Ucrania.

Rusia ha intensificado en las últimas semanas el uso de misiles balísticos y el domingo los empleó en un bombardeo que, según funcionarios ucranianos, mató al menos a seis personas e hirió a decenas.

“Las fuerzas rusas han lanzado más misiles balísticos contra Ucrania en lo que va de julio que los que Rusia, según reportes, produce cada mes”, señaló a última hora del domingo el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington.

“Rusia parece estar recurriendo a sus reservas para seguir aumentando el número de misiles balísticos que lanza contra Ucrania, ya que estos misiles tienen una tasa de éxito más alta que los drones y los misiles de crucero”, apuntó.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el lunes que sus fuerzas atacaron durante la noche tanques de combustible en el puerto ucraniano de Odesa, en el sur del país.

Rusia disparó durante la noche dos misiles y 94 drones de ataque de largo alcance contra el territorio de Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana.

Indicó que las defensas antiaéreas bloquearon o interceptaron 81 drones, mientras que nueve drones y un misil causaron daños en nueve lugares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.