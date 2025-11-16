Ucrania intenta reanudar canjes de prisioneros con Rusia para traer de vuelta a 1.200 soldados

Ucrania trabaja para reanudar los intercambios de prisioneros con Rusia que podrían traer de vuelta a 1.200 ucranianos, indicó el presidente Volodymyr Zelenskyy el domingo, un día después de que su jefe de seguridad nacional anunciara avances en las negociaciones.

“Estamos... contando con la reanudación de los intercambios de prisioneros de guerra”, escribió Zelenskyy en la red social X. "Actualmente se están llevando a cabo muchas reuniones, negociaciones y llamadas para asegurar esto".

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, señaló el sábado que sostuvo consultas mediadas por Turquía y los Emiratos Árabes Unidos sobre la reanudación de los canjes.

Manifestó que las partes acordaron activar los acuerdos de intercambio de prisioneros negociados en Estambul para liberar a 1.200 ucranianos. Moscú no comentó de momento sobre la afirmación.

Los acuerdos de Estambul se refieren a protocolos de intercambio de prisioneros establecidos con mediación turca en 2022, los cuales establecen reglas para canjes grandes y coordinados. Desde entonces, Rusia y Ucrania han intercambiado miles de prisioneros, aunque en forma esporádica.

Umerov expresó que pronto se llevarán a cabo consultas técnicas para finalizar los detalles de procedimiento y organizativos, diciéndose esperanzado de que los ucranianos que regresen puedan "celebrar el Año Nuevo y las fiestas navideñas en casa, en la mesa familiar y junto a sus parientes".

En otros sucesos, la infraestructura energética fue dañada por drones rusos durante la noche del domingo en la región ucraniana de Odesa, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Entre los sitios dañados está una planta de energía solar.

El gobierno ucraniano intenta desesperadamente de defenderse de los implacables ataques aéreos rusos, que han obligado a efectuar apagones intermitentes en todo el país en un momento en que el invierno está a punto de empezar.

Los ataques combinados de misiles y drones en la red eléctrica han coincidido con los empeños de Ucrania por contener un avance ruso en el campo de batalla, con el que Moscú pretende capturar el bastión oriental de Pokrovsk.

Rusia disparó un total de 176 drones y un misil durante la noche, indicó la fuerza aérea de Ucrania, y señaló que las fuerzas ucranianas derribaron o neutralizaron 139 drones.

El ministerio de defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas derribaron 57 drones ucranianos durante la noche.

——

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.