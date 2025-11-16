Francia logra la liberación de ciudadano franco-chileno detenido en Venezuela

El gobierno de Francia anunció el domingo la liberación de un ciudadano franco-chileno que estuvo detenido cuatro meses en Venezuela.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, publicó en la red social X que Camilo Castro estaba siendo trasladado de regreso a Francia. Atribuyó a la diplomacia francesa el haber logrado su liberación.

En una publicación separada en X, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su alivio por la liberación de Castro.

“Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros”, escribió el mandatario.

Castro vive en Colombia, pero desapareció en junio tras cruzar a la vecina Venezuela en lo que el profesor de yoga de 41 años de edad esperaba que fuera un viaje rápido de ida y vuelta para extender su visa colombiana, según Amnistía Internacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.