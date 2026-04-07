Choque de tren y camión deja 1 muerto en Francia

Un tren de alta velocidad chocó contra un camión que transportaba equipo militar en un paso a nivel en el norte Francia, dejando al conductor del tren muerto y 16 heridos, informaron las autoridades.

Las autoridades detuvieron al conductor del camión y se abrió una investigación por homicidio involuntario agravado, pero es demasiado pronto para determinar la causa exacta del choque, declaró el fiscal Etienne Thieffry a los periodistas.

El jefe de la autoridad ferroviaria nacional SNCF, Jean Castex, afirmó que las barreras del paso a nivel funcionaban correctamente.

Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar tras el choque en un paso a nivel en la localidad de Bully-les-Mines, en una ruta ferroviaria que va de Dunkerque a París, indicó la administración regional en un comunicado. Señaló que el conductor del tren murió y que 16 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y que más de 200 pasajeros del tren fueron evacuados.

La parte frontal de la locomotora quedó destrozada y el camión también sufrió daños severos, según un periodista de The Associated Press en el lugar. El tren permaneció sobre las vías y la línea ferroviaria fue cerrada mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.