Trump retrasa nominación de jefe de inteligencia para presionar al Congreso sobre su ley electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el miércoles que aplazará la nominación de Jay Clayton para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en un intento de obligar al Congreso a trabajar en un proyecto de ley de identificación de votantes que actualmente no cuenta con suficiente apoyo para ser aprobado.

En una extensa publicación en su red social, Trump afirmó que mantendrá a Bill Pulte, un alto funcionario de vivienda de Estados Unidos, como director interino de inteligencia nacional. Legisladores de ambos partidos se habían opuesto a la nominación de Pulte por parte de Trump, al citar su aparente falta de experiencia en el ámbito de la inteligencia, lo que en esencia obligó a Trump a recurrir a Clayton.

Clayton tenía previsto comparecer el miércoles en una vista de confirmación del Senado que se tramitó por la vía rápida debido a la expiración de un programa crucial de vigilancia, a causa de la indignación bipartidista por la designación de Pulte por parte de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.