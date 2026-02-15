Trump anuncia que la Junta de Paz revelará plan para reconstruir Gaza

El presidente Donald Trump anunció el domingo que los miembros de su recién creada Junta de Paz han prometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra, y que comprometerán a miles de efectivos para fuerzas internacionales de estabilización y policiales en el territorio.

Indicó que los compromisos se anunciarán formalmente cuando los miembros de la junta se vean en Washington el jueves para su primera reunión.

“La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, señaló Trump en una publicación en redes sociales, al anunciar los compromisos.

No detalló qué países miembros estaban haciendo las promesas para la reconstrucción o aportarán personal a la fuerza de estabilización. Pero el ejército de Indonesia informó el domingo que se espera que hasta 8.000 de sus soldados estén listos para finales de junio para un posible despliegue en Gaza como parte de una misión humanitaria y de paz. Es el primer compromiso firme que ha recibido el presidente republicano.

La reconstrucción del territorio palestino será una empresa abrumadora. Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea estiman que la reconstrucción del territorio costará 70.000 millones de dólares. Pocos lugares de la Franja de Gaza quedaron indemnes tras más de dos años de bombardeos israelíes.

El acuerdo de alto el fuego contempla una fuerza internacional armada de estabilización para mantener la seguridad y garantizar el desarme del grupo miliciano Hamás, una exigencia clave de Israel. Hasta ahora, pocos países han expresado interés en participar en la fuerza propuesta.

El acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, mediado por Estados Unidos, intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás. Aunque los combates más intensos han disminuido, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército.

No está claro cuántos de los más de 20 miembros de la Junta de Paz asistirán a la primera reunión. No se espera que esté allí el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien mantuvo conversaciones en la Casa Blanca con Trump la semana pasada.

La nueva junta de Trump fue vista inicialmente como un mecanismo centrado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Pero ha ido tomando forma con su ambición de un mandato mucho más amplio para resolver crisis globales y parece ser el más reciente intento de Estados Unidos por eludir a la ONU, cuando Trump busca reconfigurar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Muchos de los principales aliados de Estados Unidos en Europa y en otros lugares del mundo han declinado sumarse a lo que sospechan que podría ser un intento de rivalizar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Trump también confirmó que la reunión del jueves se celebrará en el Instituto de Paz de Estados Unidos, que el Departamento de Estado anunció en diciembre que pasaba a llamarse Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump.

El edificio es objeto de un litigio presentado por exempleados y directivos del centro de estudios sin fines de lucro, después que el gobierno republicano se apoderó de las instalaciones el año pasado y despidió a casi todo el personal del instituto.

