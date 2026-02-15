Ataque de dron ucraniano provoca incendios en un puerto ruso antes de conversaciones de paz

Un ataque con drones ucranianos provocó incendios en uno de los puertos rusos del mar Negro, manifestaron funcionarios el domingo, antes de nuevas conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, que está a punto de cumplir cuatro años.

Dos personas resultaron heridas en el ataque contra el puerto de Tamán, en la región de Krasnodar, que dañó un tanque de almacenamiento de petróleo, un almacén y terminales, según el gobernador regional, Veniamin Kondratyev.

Mientras tanto, escombros que cayeron de drones rusos dañaron infraestructura civil y de transporte en la región ucraniana de Odesa, indicaron funcionarios, lo que provocó interrupciones en el suministro de electricidad y agua.

Los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas buscan privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar su invasión a gran escala. Rusia quiere inutilizar la red eléctrica ucraniana, con el objetivo de negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente, en lo que las autoridades ucranianas describen como “convertir el invierno en un arma”.

Los ataques se produjeron antes de otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, entre enviados de Rusia y Ucrania programadas el martes y el miércoles en Ginebra, justo antes del cuarto aniversario de la invasión rusa de plena escala a su vecino, el 22 de febrero.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sugirió el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que aún quedaban preguntas sobre futuras garantías de seguridad para su país. Zelenskyy también cuestionó cómo funcionaría el concepto de una zona de libre comercio —propuesta por Estados Unidos— en la región del Donbás, que Rusia insiste en que Kiev debe ceder para lograr la paz.

Afirmó que los estadounidenses quieren la paz lo más rápido posible y que el equipo de Estados Unidos quiere firmar todos los acuerdos sobre Ucrania al mismo tiempo, mientras que Ucrania quiere que primero se firmen las garantías para la seguridad futura del país.

Las preocupaciones de Zelenskyy fueron compartidas por la senadora Jeanne Shaheen, integrante de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

“A menos que tengamos garantías de seguridad reales sobre cualquier acuerdo de paz que finalmente se determine, vamos a volver aquí, porque una de las cosas que sabemos es que Rusia se ha preparado no sólo para Ucrania, sino para ir más allá de Ucrania”, declaró Shaheen a los periodistas en Múnich el domingo.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que Rusia esperaba ganar por la vía diplomática lo que no había logrado en el campo de batalla, y que apostaba a que Estados Unidos ofreciera concesiones en la mesa de negociación. Pero Kallas señaló en la conferencia de Múnich el domingo que las principales exigencias rusas —incluido el levantamiento de sanciones y el descongelamiento de activos— eran decisiones que correspondían a Europa.

“Si queremos una paz sostenible, entonces también necesitamos concesiones del lado ruso”, afirmó.

Los esfuerzos previos encabezados por Estados Unidos para encontrar consenso sobre el fin de la guerra, más recientemente dos rondas de conversaciones en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, no han logrado resolver asuntos complicados como el futuro del Donbás, el corazón industrial de Ucrania, que en gran medida está ocupado por fuerzas rusas.

