Tribunal griego ratifica condenas penales contra el partido ultraderechista Amanecer Dorado

Un tribunal griego de apelaciones ratificó el miércoles las condenas de la cúpula y de miembros de alto rango del partido ultraderechista Amanecer Dorado, así como su designación como organización criminal.

Amanecer Dorado, fundado como un grupo neonazi en la década de 1980, ocupó escaños en el Parlamento de 2012 a 2019 durante una convulsión política y social desencadenada por una grave crisis de deuda.

En una decisión unánime, un panel de cinco jueces del Tribunal Penal de Apelación de Atenas confirmó las condenas dictadas en 2020 contra 42 miembros y asociados de Amanecer Dorado que habían apelado sus sentencias.

Entre ellos está el líder del partido, Nikos Michaloliakos, de 68 años, quien fue condenado a 13 años de prisión, pero el año pasado quedó en libertad condicional por motivos de salud.

El primer ministro conservador de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, celebró la decisión.

“Esto concierne a un capítulo traumático de nuestra vida parlamentaria, el cual espero y deseo que podamos dejar definitivamente atrás”, afirmó Mitsotakis, hablando en el Parlamento.

Amanecer Dorado ganó popularidad durante la crisis financiera, al combinar la retórica antisistema y el ultranacionalismo con duras posturas antiinmigración. Obtuvo el 7% de los votos en las elecciones nacionales de septiembre de 2015, quedando en tercer lugar y obteniendo 18 escaños en el Parlamento de 300 miembros.

Al partido se le culpó de organizar múltiples ataques contra inmigrantes y activistas de izquierda, así como de la muerte por apuñalamiento del rapero y activista Pavlos Fyssas en 2013.

La condena de un asociado del partido por asesinato también fue ratificada el miércoles, para alivio de la madre del cantante, Magda Fyssa.

“Agradezco a todos por estar aquí”, les dijo Fyssa a varios cientos de simpatizantes fuera del tribunal. “Es un día histórico: una victoria para la solidaridad y una victoria para el amor y la paz”.

Solo dos de los acusados estuvieron en el tribunal el miércoles: los exlegisladores Ilias Kasidiaris e Ioannis Lagos.

Kasidiaris afirmó que el fallo tiene motivaciones políticas y prometió continuar su batalla legal.

“Reto a cualquiera a encontrar algo —aunque sea la mitad de algo— que haya sido ilegal”, señaló. “Este caso no terminará en los tribunales griegos, sino en un tribunal internacional, donde buscaré mi reivindicación definitiva”.

Está previsto que el tribunal de apelaciones comience a escuchar los alegatos sobre las sentencias el jueves.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.