Tribunal electoral declara a la conservadora Keiko Fujimori presidenta electa de Perú

El tribunal electoral de Perú declaró el viernes a la conservadora Keiko Fujimori presidenta electa al vencer en el balotaje del 7 de junio al progresista Roberto Sánchez tras un ajustado conteo de votos que por casi un mes mantuvo al país en la incertidumbre sobre su futuro político.

El Jurado Nacional de Elecciones certificó que Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo 9.223.396 votos y Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 9.173.755 votos. La conservadora obtuvo casi unos 50.000 votos de ventaja y ganó en su cuarto intento por llegar al poder tras perder en 2011, 2016 y 2021 por un escaso margen.

Fujimori dijo antes de conocerse su proclamación que recibía el resultado con responsabilidad “sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

Sánchez —exministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2026)— no reconoce el triunfo de Fujimori y afirma que hubo un fraude, del que no ha mostrado pruebas. En rechazo al resultado electoral ha marchado de forma pacífica por las calles de Lima en tres ocasiones.

Asegura que las reglas para custodiar los votos en el exterior, que influyeron en el ajustado triunfo de Fujimori, se cambiaron antes del balotaje. Pero las misiones de la OEA y la Unión Europea indicaron que no hubo irregularidades en los comicios.

Fujimori —hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000)— aseguró durante su campaña que era la mejor opción para ordenar un país golpeado por la delincuencia y reivindicó el gobierno de su padre que puso fin a la guerrilla Sendero Luminoso. Alberto Fujimori estuvo 16 años preso tras ser condenado por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos ejecutados por un grupo militar clandestino protegido por su gestión.

Keiko Fujimori, de 51 años, prometió construir cuatro prisiones y otra similar al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo del gobierno del salvadoreño Nayib Bukele y obligar a que los presos trabajen en las cárceles.

También anticipó que militarizará las fronteras para frenar el crimen y deportará a los migrantes indocumentados.

El triunfo de Fujimori, sumado al de Abelardo de la Espriella en Colombia y al de José Antonio Kast en Chile, confirma un giro regional al ala conservadora, diferente al panorama de hace algunas décadas cuando emergieron líderes de izquierda como Hugo Chávez en Venezuela o el actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Perú sufre una larga crisis política: vio desfilar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.

Pese a la inestabilidad política, la economía de Perú se ha mantenido estable y creció un 3,4 % en 2025, según el Banco Central.