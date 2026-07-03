Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Labores de rescate en Venezuela, el Mundial y otras fotos destacadas de Latinoamérica y el Caribe

Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes en toda Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, que mataron a cientos de personas y dejaron a muchas desaparecidas.

México puso fin a una sequía de 40 años en la fase de eliminación directa del Mundial con una victoria por 2-0 sobre Ecuador para avanzar a los octavos de final.

El Mes del Orgullo concluyó con celebraciones coloridas, incluido el desfile anual del Orgullo en Ciudad de México.

_______

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2026.

Relacionados

_______

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista Jorge Saenz, radicado en Asunción, Paraguay.

______

En las redes:

AP News: https://apnews.com/photography

En Instagram: https://www.instagram.com/apnews

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in