Labores de rescate en Venezuela, el Mundial y otras fotos destacadas de Latinoamérica y el Caribe

Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes en toda Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, que mataron a cientos de personas y dejaron a muchas desaparecidas.

México puso fin a una sequía de 40 años en la fase de eliminación directa del Mundial con una victoria por 2-0 sobre Ecuador para avanzar a los octavos de final.

El Mes del Orgullo concluyó con celebraciones coloridas, incluido el desfile anual del Orgullo en Ciudad de México.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista Jorge Saenz, radicado en Asunción, Paraguay.

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