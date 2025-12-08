Trabajadores del Louvre anuncian huelga por condiciones laborales y falta de seguridad

Los trabajadores del Museo del Louvre votaron el lunes a favor de realizar huelgas para protestar por sus condiciones laborales, las entradas más caras para visitantes no europeos y las deficientes medidas de seguridad evidenciadas por el reciente robo de joyas.

En una carta anunciando la huelga para el próximo lunes, dirigida a la ministra de Cultura de Francia y vista por The Associated Press, los sindicatos CGT, CFDT y Sud afirmaron que "visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos" para los millones de personas que vienen a admirar sus enormes colecciones de arte y artefactos.

El museo está en "crisis", con recursos insuficientes y "condiciones de trabajo cada vez peores", manifestaron los sindicatos en su aviso de huelga a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

"El robo del 19 de octubre de 2025 puso de relieve deficiencias en las prioridades que se habían reportado durante mucho tiempo", alegaron los sindicatos.

La banda de ladrones se llevó un botín valorado en aproximadamente 88 millones de euros (102 millones de dólares). El director del museo posteriormente reconoció "una terrible falla" en la seguridad. Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en forzar su entrada al museo y salir, utilizando un montacargas para llegar a una de las ventanas del edificio, amoladoras angulares para cortar las vitrinas de joyas y motocicletas para escapar.

El botín no ha sido recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a dos reinas del siglo XIX, María Amalia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El mantenimiento de los vastos y históricos edificios del museo, que fueron un antiguo palacio para la realeza francesa, no ha podido alcanzar el aumento de visitantes al convertirse en una de las principales atracciones de Francia.

Una fuga de agua el 26 de noviembre dañó cientos de publicaciones almacenadas en la biblioteca del museo, especializada en antigüedades egipcias. Las obras dañadas incluían revistas y documentos de los siglos XIX y XX, declaró el museo. La apertura de una válvula provocó la fuga en una red de tuberías de agua que se reemplazarán el próximo año, según la institución.

El mes pasado, el Louvre también anunció el cierre temporal de algunas oficinas de empleados y una galería pública debido al debilitamiento de las vigas del suelo.

En su aviso de huelga, los sindicatos indicaron que las instalaciones anticuadas y la insuficiencia de personal están afectando la experiencia de los visitantes, obligando al cierre de algunas exhibiciones. Exigieron que los recursos se concentren en mejoras en los edificios y en la protección del museo, sus colecciones, visitantes y empleados.

"Estamos en un museo deteriorado que ha mostrado su falta de seguridad", afirmó Christian Galani, un funcionario sindical de la CGT que representa a los trabajadores del Louvre, en una entrevista con AP. Sostuvo que la votación a favor de la huelga fue unánime y que las medidas podrían forzar el cierre del museo.

"Necesitamos un cambio de marcha", expresó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.