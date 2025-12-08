Bloomberg lanza proyecto para impulsar colaboración entre ciudades

Michael R. Bloomberg ha creído que los alcaldes tienen mucho que enseñarse entre sí desde que fue alcalde de la ciudad de Nueva York y ha apoyado el esfuerzo de compartir buenas ideas municipales a través de su organización sin fines de lucro Bloomberg Philanthropies desde que dejó el cargo en 2013.

Sin embargo, a medida que más naciones se hunden en lo que el empresario de medios y filántropo llama "batallas ideológicas y recriminaciones", Bloomberg dice que los alcaldes pueden hacer aún más. Está ampliando su apoyo a nivel internacional con la Iniciativa de Liderazgo de Ciudades Europeas de Bloomberg LSE, una colaboración con la London School of Economics and Political Science y la Hertie School en Berlín. Y otros filántropos están invirtiendo en construir gobiernos municipales más fuertes para fortalecer las comunidades urbanas.

"Los alcaldes son más importantes que nunca porque las ciudades son más importantes que nunca", afirmó Bloomberg a The Associated Press en un comunicado. "Por primera vez en la historia del mundo, una mayoría creciente de la población mundial vive en ciudades, y las ciudades están en el corazón de muchos de los mayores desafíos que enfrentan los países, incluyendo la expansión de oportunidades económicas".

La nueva iniciativa internacional, establecida por una inversión de 50 millones de dólares de Bloomberg Philanthropies, reúne a 30 alcaldes y 60 altos funcionarios de 17 países, representando a más de 21 millones de residentes.

Después de una reunión en octubre, algunos ya ven el potencial.

Oliver Coppard, alcalde de South Yorkshire, Inglaterra, aprovechó la oportunidad de trabajar nuevamente con Bloomberg Philanthropies. Coppard aprendió mucho en la Iniciativa de Liderazgo de Ciudades de Bloomberg Harvard, que se centra en capacitar a alcaldes estadounidenses, pero ofrece el 25% de sus plazas a alcaldes internacionales. E incluso él se sorprendió de cuánto tenía en común con la primera clase internacional de alcaldes. Todos buscan formas de agilizar sus ciudades, lidiar con las redes sociales y comunicarse mejor con sus comunidades.

"Realmente fue sorprendente", comentó Coppard. "Hay un montón de áreas donde todos sentimos que, a pesar del contexto muy diferente en el que trabajamos, enfrentábamos desafíos muy similares".

La importancia de demostrar, no confiar, para los alcaldes

A pesar de las diversas ideologías políticas y puntos de vista de una amplia gama de países, Coppard dijo que lo que unía a los alcaldes era el deseo de servir mejor a sus comunidades a través de la atención médica, el transporte y la comunicación.

Es exactamente lo que James Anderson, jefe de programas de Innovación Gubernamental en Bloomberg Philanthropies, esperaba que encontraran. Pero dice que abordar esos problemas tiene implicaciones más amplias que requieren más participación filantrópica.

"Todos estos alcaldes están reconociendo que los gobiernos locales se han convertido en el baluarte de la legitimidad democrática", expresó Anderson. "Sienten la carga de eso. Y quieren nuevas y mejores formas de reconstruir la confianza y un sentido entre sus ciudadanos de que el gobierno, en particular el local, los ve y puede responder a sus necesidades de manera impactante".

Anderson indicó que los alcaldes también entienden que tienen que mostrar cómo el gobierno funciona para su comunidad. La seguridad pública, la recolección de basura y el despeje de nieve han adquirido un nuevo significado.

"Estamos en un momento donde la confianza en las instituciones es muy baja", manifestó. "Este es un momento de la importancia de demostrar resultados y no depender de la confianza ciega. Y los alcaldes reconocen que eso significa que necesitan gobernar de manera diferente".

Joseph Deitch, fundador de la Elevate Prize Foundation, cree que la filantropía también debe apoyar a los alcaldes y sus ciudades de manera diferente.

"Hoy en día, hay tanta polarización", declaró. "Todos están defendiendo su rincón. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un terreno común? Creo que uno de esos lugares es el amor por nuestras ciudades".

Lanzamiento del programa en Miami

Para cultivar un vínculo más fuerte con esos lugares, Deitch ha lanzado Elevate Cities, una nueva iniciativa que celebra lo que hace especiales a las ciudades y reúne a líderes comunitarios para mejorarlas. La iniciativa comenzará en el hogar actual de Deitch con Elevate Miami, aunque espera expandirla rápidamente a otras ciudades.

En noviembre, Elevate Miami otorgó subvenciones sin restricciones de 25.000 dólares a tres diferentes organizaciones sin fines de lucro de Miami para aumentar su impacto en la ciudad. Más adelante este mes, habrá un proyecto en toda la ciudad para presentar a los residentes de Miami las organizaciones sin fines de lucro de la zona. Y en enero, Elevate Miami lanzará un concurso para escribir una canción de amor a la ciudad.

Kim Coupounas, CEO de Elevate Cities, dice que lograr que las personas reconozcan todas las cosas positivas que suceden alrededor de su ciudad facilita cultivar el orgullo cívico. También facilita que los líderes municipales obtengan apoyo de la comunidad.

"Realmente estamos tratando de involucrar a toda la ciudad", comentó. "Hay tanto potencial y posibilidad que puede cobrar vida porque nos unimos y reconocemos en qué buen lugar vivimos y qué más puede suceder aquí".

Bloomberg indicó que espera que la nueva Iniciativa de Liderazgo de Ciudades Europeas de Bloomberg LSE y otros programas que apoyan a los líderes municipales ayuden a difundir buenas ideas y la diversidad de puntos de vista necesarios para probar nuevas estrategias para sus ciudades.

"Si los alcaldes quieren hacer grandes cosas, no pueden solo jugar a lo seguro", afirmó.

La cobertura de la Associated Press de temas filantrópicos y organizaciones sin fines de lucro cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.