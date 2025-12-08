Chernóbil no pudo detener la fuga de radiación tras el ataque de un dron ruso, advierte la ONU

El escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil ya no puede contener material radiactivo debido a los daños que causó un ataque con drones a principios de año, según advirtió el organismo de control nuclear de la ONU.

En febrero, la central fue dañada por un dron armado con una ojiva, que perforó la cubierta exterior, la cual ayudaba a evitar fugas de radiación del reactor número cuatro de Chernóbil. Ucrania afirmó que Rusia estaba detrás del ataque, pero el Kremlin negó su responsabilidad.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), declaró que una inspección realizada la semana pasada determinó que la estructura había “perdido sus funciones primarias de seguridad, incluida la capacidad de confinamiento”. No se han producido daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de vigilancia.

Aunque se han llevado a cabo reparaciones, el lugar requiere una "restauración integral" ( International Atomic Energy Agency )

Aunque se han llevado a cabo reparaciones, el emplazamiento requiere una “restauración integral” para “evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, declaró Grossi.

En febrero, el dron abrió un agujero en la estructura de la cubierta exterior y provocó brevemente un incendio alrededor del reactor, que quedó destruido en 1986 cuando la central explotó y envió radiación a toda Europa. Sigue siendo el peor accidente nuclear del mundo, en el que murieron 31 personas.

No han aumentado los niveles de radiación en la planta cerrada de la región de Kyiv, según el OIEA, ya que el ataque del avión no tripulado no rompió la carcasa de contención interior de la planta.

El escudo se construyó en 2016 para evitar la emisión de material radiactivo a la atmósfera debido a la catástrofe de Chernóbil. El último reactor en operación de la central se cerró en 2000.

Ucrania y sus aliados europeos han acusado a las fuerzas rusas de actuar de manera imprudente en torno a instalaciones nucleares clave ( Reuters )

En las primeras semanas de su invasión de febrero de 2022, las fuerzas rusas ocuparon la planta y sus alrededores (que se encuentran a unos 130 km al norte de Kyiv) antes de retirarse del norte de Ucrania a finales de marzo.

Las fuerzas rusas han sido acusadas por Ucrania y sus aliados europeos de actuar con imprudencia en torno a emplazamientos nucleares clave, entre ellos Chernóbil y Zaporizhzhia, que es la mayor central nuclear de Europa. Rusia la ha ocupado desde 2022.

En su intervención el sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan, el enviado saliente de Donald Trump a Ucrania, Keith Kellogg, dijo que los esfuerzos para poner fin a la guerra dependían de las dos cuestiones pendientes del Donbás y la central nuclear de Zaporizhzhia.

La central de Zaporizhzhia, que no está en servicio, necesita energía fiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, a fin de evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.