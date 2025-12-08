Cuba rechaza acusaciones de narcotráfico y haber tenido contactos con EEUU sobre Maduro

El gobierno cubano salió el lunes al cruce de las declaraciones de un exjefe de Inteligencia Militar venezolano que acusó a las autoridades de la isla de estar involucradas en operaciones de narcotráfico junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo negó las versiones de que hubiera contactos entre funcionarios de la isla y Estados Unidos relacionadas con una eventual salida de Maduro del poder.

“Cuba rechaza por absurdos y falsos los reportes de prensa que afirman” sobre “supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al gobierno de Venezuela”, expresó la viceministra de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, en una declaración escrita entregada a The Associated Press.

“Asimismo, Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe y contra el tráfico de drogas”, agregó la funcionaria isleña. “Agencias especializadas estadounidenses conocen de primera mano la efectividad de Cuba en el enfrentamiento al narcotráfico”.

La semana pasada medios de prensa, principalmente en Estados Unidos y Venezuela, dieron cuenta de una carta escrita por el exgeneral venezolano Hugo Carvajal Barrios, quien fungió como director de Inteligencia Militar y diputado de la Asamblea Nacional de su país, sobre los supuestos vínculos entre La Habana y Caracas para enviar cocaína al país norteamericano.

Según los medios de comunicación que dieron a conocer la misiva, Carvajal aseguró que hubo envío de drogas de manera deliberada por parte de Venezuela a Estados Unidos como una directriz de Estado y a modo de arma política para inundar las calles de ese país. La idea, expresó el exmilitar, fue proporcionada por Cuba al expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

Carvajal, alias “El Pollo”, huyó de Venezuela en 2017 y actualmente se encuentra preso en Estados Unidos luego de ser extraditado desde España.

En junio se declaró culpable ante un tribunal federal de Manhattan de cuatro cargos penales, incluido narcoterrorismo, en una imputación que lo acusa de encabezar un cártel compuesto por altos oficiales militares venezolanos que intentaron “inundar” Estados Unidos con cocaína, en complicidad con guerrilleros izquierdistas de la vecina Colombia.

Las acusaciones de Carvajal se produjeron en medio de una fuerte tensión en el Carib e por el importante despliegue de buques, portaaviones y submarinos de Estados Unidos, y el ataque por parte de militares estadounidenses a embarcaciones que supuestamente contrabandean drogas, así como por la dura retórica del presidente Donald Trump contra Maduro, su homólogo colombiano Gustavo Petro y el propio gobierno cubano.

“Sectores guerreristas estadounidenses recurren a burdas mentiras para intentar quebrar la unidad del gobierno y el pueblo venezolanos contra la agresión externa, así como involucrar a Cuba en la construcción de falsedades y pretextos para justificar una agresión”, expresó Vidal en sus comentarios.

Maduro y Trump mantuvieron recientemente una charla. El mandatario venezolano se refirió el miércoles por primera vez a esa conversación, asegurando que se desarrolló en un “tono de respeto” y cordial, pero sin ofrecer detalles.

El comentario de Maduro se produjo tres días después de que Trump confirmó a periodistas que habló por teléfono con él. “No quiero comentar al respecto, la respuesta es sí. No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, indicó.

El gobierno de Trump sostiene que el despliegue naval, entre otras medidas, busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Vidal, durante años encargada del área de Estados Unidos de la Cancillería, fue la principal negociadora en un histórico acercamiento entre Washington y La Habana en 2014, que culminó con la reapertura de las relaciones diplomáticas binacionales bajo el mandato de Raúl Castro y Barack Obama, un proceso luego revertido por el actual titular de la Casa Blanca.

Cuba no tiene un historial de productor de drogas y las leyes locales son particularmente duras contra el narcotráfico o la distribución de sustancias ilícitas con penas que contemplan cadenas perpetuas para estos delitos. Pero su ubicación geográfica en el Caribe la sitúa en el medio de las rutas de los contrabandistas.

—————

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP