Tokio protesta por arresto en Rusia de periodista japonés acusado de espionaje

Japón presentó una protesta ante Rusia el miércoles por el arresto de un periodista japonés bajo sospecha de espionaje, y exigió que Moscú ofrezca una explicación, acceso consular y un trato humano.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo que el hombre, que trabaja para el periódico Hokkaido Shimbun, era sospechoso de recopilar información sobre la capacidad de defensa de Rusia en nombre de una agencia de inteligencia japonesa. El ministro de Exteriores de Rusia identificó al reportero como Yuki Imai.

Dicho servicio, principal sucesor de la KGB soviética, indicó que arrestó al hombre en la isla de Sajalín cuando se preparaba para salir de Rusia.

El arresto del martes es la disputa más reciente entre ambos países, cuyas tensiones se dispararon tras la visita en agosto del presidente Vladímir Putin a Iturup, una de cuatro islas Kuriles en disputa que forman parte de un archipiélago del Pacífico controlado por Moscú y que también es reclamado por Japón.

Hokkaido Shimbun señaló que el hombre había estado informando en Rusia con una visa de periodista y que debía abandonar el país el lunes. El periódico no reveló su nombre.

La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo el martes que Imai había sido acusado de espionaje. Acusó a Tokio de usar a periodistas japoneses en Rusia para recopilar información para socavar la seguridad de su país, calificando el hecho como “lamentable”.

Zakharova dijo que las políticas de Japón hacia Rusia y el desarrollo de la fuerza militar del país amenaza los intereses de seguridad de Moscú en el Lejano Oriente, y añadió que “el incidente empañará aún más la atmósfera en las relaciones entre Rusia y Japón”.

El miércoles en Tokio, Kimitake Nakamura, jefe de la Oficina de Asuntos Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, convocó al embajador ruso Nikolay Nozdrev para protestar por el arresto y por el anuncio de Moscú sin dar una explicación al gobierno japonés, según un comunicado del ministerio.

Nakamura exigió un trato humano y justo para el periodista y que se permita que las autoridades japonesas tengan contacto con él, informó el ministerio.

También reiteró la reclamación territorial de Japón sobre las islas Kuriles, a las que Tokio denomina los Territorios del Norte. Protestó por una reciente visita a Iturup de funcionarios de un gobierno regional chino y de empresas, y la calificó de “inaceptable”. El gobierno regional de Sajalín anunció la visita el martes.

Nozdrev dijo que transmitiría la posición de Japón a Moscú, según el ministerio japonés.

El secretario jefe del gabinete de Japón, Minoru Kihara, dijo anteriormente que se desconocía el estado de salud del periodista porque los funcionarios japoneses no han podido comunicarse con él. Añadió que Rusia no había respondido a las solicitudes de Tokio para tener acceso.

“Haremos todo lo que podamos para la protección del ciudadano japonés”, manifestó.

Aunque Japón tiene “muchos problemas” con Rusia, ambos países son vecinos y “necesitamos comunicarnos”, expresó Kihara. Agregó que Japón reconoce la importancia de gestionar adecuadamente las relaciones y tomará las medidas apropiadas para servir a sus intereses nacionales.

La región rusa de Sajalín incluye la isla de Sajalín y las cuatro islas más meridionales de la cadena de las Kuriles, que Moscú controla y Tokio reclama.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi protestó por la visita de Putin en agosto, y afirmó que fue otro golpe a unas relaciones ya tensas por la guerra de Rusia en Ucrania. A principios de este mes, Tokio impuso sanciones económicas adicionales a Moscú por el conflicto.

La Unión Soviética arrebató a Japón las islas Kuriles en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La disputa territorial ha impedido que ambos países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.