Supuesto hacker ruso buscado por el FBI, detenido en una isla turística de Tailandia

La policía arrestó en la isla turística tailandesa de Phuket a un presunto hacker ruso buscado por el FBI por su supuesta participación en ciberataques a agencias gubernamentales de Estados Unidos y Europa, dijeron las autoridades.

El hombre, de 35 años y que entró en Tailandia el 30 de octubre por el aeropuerto de Phuket, fue detenido a principios de mes en su hotel y está retenido a la espera de una posible extradición, informó la policía tailandesa.

La identidad del sospechoso no ha sido revelada, pero la agencia noticiosa estatal rusa Russia Today lo identificó como Denis Obrezko, natural de Stavropol. La familia confirmó su arresto el 6 de noviembre y tenía previsto recurrir a su extradición a Estados Unidos, agregó.

En un correo electrónico el jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a realizar comentarios acerca de la posible extradición o a ofrecer otros detalles. El Departamento de Estado de Estados Unidos y funcionarios estadounidenses en Tailandia también rechazaron comentar el caso.

El Ministerio de Exteriores ruso y la embajada del Kremlin en Tailandia tampoco respondieron a los pedidos de comentarios, pero el cónsul general de Rusia en Phuket, Yegor Ivanov, dijo a la agencia noticiosa estatal rusa Tass que el consulado “recibió notificación del arresto de un ciudadano ruso acusado de cometer un delito informático”.

“Fue arrestado el 6 de noviembre y trasladado a Bangkok ese mismo día”, indicó Ivanov, que no ofreció más detalles.

Ilya Ilyin, jefe de la sección consular de la embajada rusa en Tailandia, declaró a Tass el lunes que diplomáticos rusos visitaron al sospechoso en un penal en la capital tailandesa.

“El personal de la embajada realizó una visita consular al ciudadano ruso detenido a solicitud de Estados Unidos”, dijo Ilyin, añadiendo que se estaban realizando los trámites pertinentes para que pudiera reunirse con sus familiares.

La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia señaló en un comunicado del 12 de noviembre que fue una pista del FBI sobre el viaje del “hacker de talla mundial” al país lo que condujo a su arresto en Phuket bajo una orden internacional.

En la redada en su hotel, la policía incautó computadoras portátiles, teléfonos móviles y billeteras digitales, según la nota, que explicó que funcionarios del FBI estuvieron presentes en el arresto.

Varios medios reportaron que un segundo ruso sospechoso de hackeo y buscado por el FBI —con vínculos con la inteligencia militar rusa— había sido arrestado en Phuket al día siguiente, pero la policía tailandesa afirmó que solo se había producido una detención.

La solicitud formal para la extradición del sospechoso ha sido presentada, la duración del proceso no estaba clara aún.

