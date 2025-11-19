Ucrania pide al Vaticano formalizar mediación para el retorno de ciudadanos retenidos por Rusia

Ucrania ha pedido al Vaticano que formalice su papel facilitando las negociaciones sobre el retorno de niños y civiles ucranianos llevados por Rusia durante la guerra de casi cuatro años, manifestó el miércoles un funcionario del gobierno de Kiev.

El presidente Volodymyr Zelenskyy hizo la solicitud en una carta al papa León XIV antes de una audiencia el viernes entre el pontífice y una delegación de niños y civiles ucranianos que han regresado.

La carta solicitaba que el papa formalizara el acuerdo informal iniciado por el papa Francisco en el que un cardenal italiano, Matteo Zuppi, había servido como enviado papal personal para asuntos humanitarios.

"Para poder lograr más, necesitamos formalizar este proceso en el Vaticano, y por eso esta solicitud ahora se presenta oficialmente", declaró Iryna Vereshchuk, la subdirectora de la oficina de Zelenskyy.

Dijo a los periodistas en Roma que Ucrania quiere que la Santa Sede actúe como intermediario, o "plataforma", a través de la cual Ucrania y Rusia pudieran discutir el retorno de civiles.

No está claro si alguno ha sido devuelto a través del canal informal del Vaticano.

Vereshchuk acompañaba a una delegación de niños ucranianos, padres y abuelos que habían vivido en partes de Donetsk controladas u ocupadas por Rusia o que fueron retenidos por fuerzas rusas en otros lugares y que ahora vivían en territorio controlado por Ucrania.

Señaló que bajo la misión de Zuppi, Rusia ha logrado usar una "zona gris" para no responder a las listas de civiles que Ucrania quiere liberar, porque el proceso no estaba formalizado.

"Una vez que el proceso esté formalizado, podremos tener comunicaciones adecuadas con los rusos y cuando presentemos una carta a través de la plataforma, tendrán que responder", afirmó.

Ni el Vaticano ni la embajada rusa ante la Santa Sede respondieron a las solicitudes de comentarios.

Ucrania dice que sigue documentando miles de casos de niños que fueron llevados ilegalmente al territorio ruso durante la guerra, una práctica que Kiev llama una de las crisis humanitarias más sensibles del conflicto.

La Corte Penal Internacional en 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Según los datos actuales publicados por la plataforma presidencial de Ucrania "Bring Kids Back", 19.546 niños ucranianos fueron oficialmente registrados como deportados o transferidos por la fuerza por Rusia.

Informes de medios citando al Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, dijeron que al 27 de marzo, 1.247 niños habían sido devueltos exitosamente a Ucrania a través de canales diplomáticos y humanitarios.

