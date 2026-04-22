Sube la inflación en Reino Unido sube por alza de la gasolina tras guerra con Irán

La inflación en el Reino Unido subió en marzo tras un fuerte salto de los precios de la gasolina a raíz de la interrupción del suministro energético provocada por la guerra con Irán, mostraron el miércoles cifras oficiales.

La tasa anual de inflación de los precios al consumidor aumentó a un máximo de tres meses de 3,3%, desde el 3% del mes anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas. El incremento estuvo en línea con las expectativas del mercado.

La principal razón del repunte inflacionario fue el encarecimiento del combustible para vehículos, que subió un 8,7% mensual —el mayor aumento desde junio de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania. También aumentaron las tarifas aéreas y los precios de los alimentos, ambos vinculados al alza de los precios de la energía.

La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, cuyas expectativas sobre el costo de vida se han visto descarriladas por la crisis en Oriente Medio, manifestó que esta “no es nuestra guerra, pero está elevando las facturas de las familias y las empresas”.

Las repercusiones económicas han echado por tierra cualquier expectativa de que el Banco de Inglaterra recorte los costos de endeudamiento. Antes del inicio de la guerra el 28 de febrero, en los mercados financieros se esperaba que el banco redujera su tasa de interés principal desde el 3,75%, dado que se preveía que la inflación volviera a acercarse a su objetivo del 2% durante la primavera.

La inflación está prevista a aumentar aún más en los próximos meses, posiblemente hasta el 4%, a medida que los mayores precios de la energía impacten en las facturas de los hogares. En este momento, ningún economista cree que la inflación se acerque a los máximos de cuatro décadas por encima del 11% tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, en parte porque los precios del petróleo y el gas no se han disparado tanto y en parte porque las tasas de interés son más altas.

Pero los responsables de política monetaria del Banco de Inglaterra estarán muy atentos a si el repunte inflacionario empieza a propagarse por la economía, por ejemplo a través de salarios más altos. Por ahora, los economistas creen que el banco mantendrá las tasas de interés sin cambios en la próxima reunión de política monetaria del 30 de abril.

Luke Bartholomew, economista de la gestora de activos Aberdeen, comentó que será “difícil” ver que los trabajadores y las empresas logren imponer salarios y precios más altos, dada la relativa debilidad tanto del mercado laboral como de la economía británica.

“Eso debería, en última instancia, limitar el tamaño y el alcance del próximo shock inflacionario”, afirmó. “Sin embargo, por ahora es probable que el Banco de Inglaterra siga en modo de esperar y ver, manteniendo la política sin cambios la próxima semana y conservando la máxima flexibilidad sobre si las tasas de interés terminan subiendo o bajando más adelante este año”.

La evolución de la inflación dependerá de lo que ocurra en la guerra y en el estrecho de Ormuz, que ha permanecido en gran medida cerrada desde el inicio de las hostilidades, avivando temores sobre el suministro de petróleo y gas en muchas partes del mundo.

Una resolución más pronto que tarde limitará el impacto a largo plazo. Con el alto el fuego actual aparentemente incierto, los mercados financieros siguen en vilo y los precios de la energía se mantendrán volátiles. En las últimas dos semanas, los precios del petróleo han oscilado entre los 90 y los 100 dólares por barril, tras haber subido aún más durante el conflicto.

Antes de la guerra, los precios del petróleo eran bastante estables, en torno a los 60 dólares por barril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.