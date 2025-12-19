Sospechoso del tiroteo en Brown y el asesinato de profesor del MIT fue estudiante de física

El sospechoso de perpetrar un tiroteo masivo en la Universidad Brown y de asesinar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts estaba en el mismo programa académico que el catedrático en Portugal antes de asistir a Brown con una visa de estudiante.

En su momento, Claudio Neves Valente fue un prometedor estudiante de física en la escuela secundaria, pero en el año 2000 fue despedido del Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, y se retiró de un programa de posgrado de la Universidad Brown tres años después sin obtener un título.

El jueves, Neves Valente, que emigró a Estados Unidos desde Portugal, fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida en un almacén de Nueva Hampshire, dijo el coronel Oscar Pérez, jefe de policía de Providence.

Los investigadores creen que el hombre de 48 años es responsable de asesinar a tiros a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de la Universidad Brown el 13 de diciembre, vistiendo el tipo de pantalones y zapatos que, según un testigo, son típicos de los trabajadores de restaurantes. Los investigadores creen que dos días después, mató a su excompañero de clase Nuno F.G. Loureiro en su casa en los suburbios de Boston, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Providence.

Las autoridades no han mencionado un motivo, pero lo que está claro es que la vida no había transcurrido como Neves Valente había imaginado.

Neves Valente nació en Torres Novas, Portugal, a unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Lisboa. Cuando era estudiante de secundaria, participó en una competencia nacional de física en 1994, obteniendo el tercer lugar, según una revista portuguesa de física. Los cinco primeros clasificados pudieron competir en un certamen internacional al año siguiente en Australia.

De 1995 a 2000, estuvo en el mismo programa de física en Lisboa que Loureiro, dijo la fiscal federal Leah B. Foley. Loureiro se graduó del Instituto Superior Técnico en 2000, según la página del cuerpo docente del MIT. Un aviso de rescisión de contrato del entonces presidente de la universidad de Lisboa muestra que Neves Valente fue despedido de un puesto en el Instituto Superior Técnico ese mismo año.

Neves Valente llegó a Brown aquel otoño como alumno de posgrado con una visa de estudiante. La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que tomó una licencia en 2001 y se retiró formalmente con efecto al 31 de julio de 2003.

Durante su tiempo en Brown, se inscribió solo en clases de física. Paxson dijo que es probable que haya tomado cursos y pasado tiempo en el edificio donde tuvo lugar el tiroteo de este mes porque es donde se lleva a cabo la gran mayoría de los cursos de física. Sin embargo, los registros detallados que indican dónde se llevaron a cabo las clases no se extienden hasta 2001.

Paxson dijo que Brown no encontró indicios de ninguna interacción de seguridad pública u otras preocupaciones mientras Neves Valente era estudiante.

“Por el momento, no hemos identificado a ningún empleado que recuerde a Neves Valente ni hay ningún registro reciente de contacto entre este individuo y Brown”, afirmó.

Tras dejar Brown, obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, dijo Foley. Hasta el momento se ignora dónde estuvo entre el momento en que tomó una licencia de la escuela en 2001 y cuando obtuvo la visa en 2017.

Su última dirección conocida estaba a unos 16 kilómetros (10 millas) al norte de Miami. La casa amarilla con techo rojo está en un vecindario de clase trabajadora que cuenta con casas grandes, en su mayoría con patios traseros cercados y sótanos.

Algunos vecinos que hablaron con The Associated Press el viernes dijeron que nunca habían visto a Neves Valente. No se veían policías.

Edward Pol, un mecánico de autos de carrera que vive al otro lado de la calle, dijo que el propietario alquila algunas habitaciones a personas. Afirmó que nunca habló con Neves Valente, pero lo había visto varias veces, la más reciente hace dos o tres meses. Dijo que el portugués siempre estaba ocupado, parado afuera y en llamadas telefónicas. Se dio cuenta de que era el sospechoso cuando vio sus fotos en las noticias el viernes por la mañana.

Un hombre que respondió a la puerta a través de un intercomunicador en la casa dijo que era el propietario, pero se negó a identificarse o hacer algún comentario.

Mientras la vida de Neves Valente seguía siendo un misterio, Loureiro, el malogrado físico y científico de fusión del MIT, sobresalía. Loureiro se unió al MIT en 2016 y fue nombrado el año pasado para liderar el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma de la escuela, uno de sus laboratorios más grandes. El científico de 47 años de Viseu, Portugal, había trabajado para explicar la física de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

El principal diplomático de Portugal dijo el viernes que el gobierno estaba sorprendido por las revelaciones de que un portugués fuera el principal sospechoso. La policía en Portugal dijo que fueron contactados por las autoridades estadounidenses el jueves.

Todavía hay “muchas incógnitas” en cuanto al motivo, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. “No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esta aula”, expresó.

___

Hollingsworth informó desde Mission, Kansas. Los periodistas de The Associated Press Barry Hatton y Helena Alves en Portugal, Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania, Audrey McAvoy en Honolulu, Hallie Golden en Seattle y Matt O’Brien en Providence contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.