Siria celebra derogación permanente de sanciones de EEUU

El gobierno de Siria y sus aliados dieron la bienvenida el viernes al levantamiento final de las sanciones más draconianas impuestas al país en las últimas décadas.

El Congreso de Estados Unidos impuso las llamadas sanciones de la Ley César al gobierno y al sistema financiero de Siria en 2019 para castigar al entonces presidente Bashar Assad por violaciones de derechos humanos durante la guerra civil de casi 14 años que comenzó en 2011.

Después de que Assad fuera derrocado en una ofensiva relámpago de los rebeldes en diciembre de 2024, defensores —incluidos algunos que anteriormente habían presionado para la imposición de las sanciones— impulsaron la eliminación de las penalidades. Argumentaron que las sanciones estaban impidiendo que los inversores internacionales lanzaran proyectos de reconstrucción y bloqueando a Siria de reconstruir su economía e infraestructura devastadas.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien anteriormente había levantado temporalmente las penalidades por orden ejecutiva, aprobó la derogación final el jueves por la noche después de que el Congreso la aprobara como parte de la ley anual de gastos de defensa.

Algunos legisladores habían presionado para que la derogación fuera condicional a pasos del nuevo gobierno sirio dominado por islamistas sunitas para proteger a las minorías religiosas, entre otras medidas. Al final, las sanciones fueron derogadas sin condiciones pero con un requisito de informes periódicos al Congreso sobre el progreso de Siria en temas que incluyen los derechos de las minorías y medidas antiterroristas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria, en un comunicado el viernes, agradeció a Estados Unidos por la medida y dijo que "contribuirá a aliviar las cargas sobre el pueblo sirio y abrirá el camino para una nueva fase de recuperación y estabilidad".

Hizo un llamado a los empresarios sirios y a los inversores extranjeros para "explorar oportunidades de inversión y participar en la reconstrucción", cuyo costo el Banco Mundial ha estimado en 216.000 millones de dólares.

El gobernador del Banco Central, Abdulkader Husrieh, dijo en un comunicado que la derogación de la Ley César facilitará la reintegración del país en el sistema financiero internacional al permitirle buscar una calificación crediticia soberana.

"Siria probablemente comenzará con una calificación baja, lo cual es normal para los países que emergen de un conflicto", declaró. "El verdadero valor radica en el punto de referencia establecido por la calificación y el plan que proporciona para la mejora".

Turquía, Arabia Saudí y Qatar, aliados regionales del nuevo gobierno sirio liderado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, también dieron la bienvenida a la medida.

"Esperamos que este paso contribuya a fortalecer la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en Siria al promover aún más la cooperación internacional hacia la reconstrucción y el desarrollo del país", indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Oncu Keceli, en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí elogió "el papel significativo y positivo desempeñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump" en el levantamiento de las sanciones.

Trump dijo anteriormente que había decidido eliminar las penalidades a instancias del príncipe saudí Mohammed bin Salman y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

También el viernes, el Reino Unido —que anteriormente había eliminado sus propias sanciones generales contra el gobierno sirio y las instituciones financieras— impuso nuevas sanciones a organizaciones e individuos "involucrados en violencia contra civiles" en Siria.

Incluyen a cuatro personas afiliadas al gobierno de Assad en un rol militar o financiero, así como a dos personas y tres grupos armados afiliados al ejército del nuevo gobierno sirio que supuestamente fueron responsables de ataques contra civiles durante la violencia sectaria en la costa de Siria a principios de este año.

Los enfrentamientos estallaron en marzo después de que un grupo de leales a Assad atacara a las fuerzas de seguridad. Se convirtieron en asesinatos de venganza cuando militantes de la mayoría sunita de Siria —algunos de ellos oficialmente afiliados a las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno— atacaron a miembros de la secta alauita a la que pertenece Assad, independientemente de si estaban involucrados en la insurgencia. Cientos de civiles murieron.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.