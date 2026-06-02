Ataque ruso a Kiev deja 3 muertos y personas atrapadas en edificios dañados
Rusia atacó la capital de Ucrania con una andanada de misiles y drones el martes por la noche, dejando al menos tres muertos y a otras personas atrapadas, informaron autoridades.
Al menos 29 personas resultaron heridas, señaló el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko.
Edificios residenciales sufrieron daños y se derrumbaron parcialmente, lo que provocó que algunos civiles quedaran atrapados en su interior. Varios distritos de la ciudad se vieron afectados, agregó.
