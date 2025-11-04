Shein prohíbe todas las muñecas sexuales tras una investigación francesa sobre su aspecto “infantil”

El minorista chino en línea Shein prohibió permanentemente la venta de todas las muñecas sexuales en su plataforma mundial después de que las autoridades francesas lo acusaran de vender artículos que parecían representar a menores, lo que provocó una indignación generalizada y una posible prohibición del mercado francés.

La medida se produce pocos días antes de que el gigante de la moda rápida abriera su primera tienda física permanente en París, en medio de un creciente escrutinio sobre sus prácticas empresariales, la supervisión de sus productos y sus normas éticas.

El fin de semana, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) reveló que había “descubierto que el sitio de comercio electrónico Shein vendía muñecas sexuales de aspecto infantil”.

El organismo de control afirmó que “su descripción y categorización en el sitio dejan pocas dudas sobre la naturaleza pornográfica infantil del contenido”.

La DGCCRF remitió el caso a la fiscalía y alegó posibles infracciones de la legislación francesa. Según el código penal francés, compartir o vender material pedófilo en línea se castiga con hasta siete años de cárcel y una multa de más de USD 100.000.

Funcionarios de la oficina antifraude dijeron también que el caso ponía de manifiesto la insuficiencia de salvaguardas en el sitio de Shein para impedir que los menores accedieran a contenidos pornográficos.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, lanzó el lunes una dura advertencia a la empresa, calificando las muñecas de “objetos horribles” y señalando que “si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a... prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés”, declaró a BFM TV. “Estos horribles objetos son ilegales”, añadió.

“Esto se pasó de la raya”, declaró a una emisora de radio francesa, añadiendo que se estaba llevando a cabo una investigación formal.

open image in gallery Vista de los grandes almacenes BHV Marais, en París, Francia, el 31 de octubre de 2025 ( REUTERS )

El Sr. Lescure dijo que había presentado un informe jurídico sobre el asunto y pedido al regulador digital francés Arcom —que supervisa las grandes plataformas en línea en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE— que investigara cómo se permitía que aparecieran tales contenidos.

“Para los actos terroristas, el tráfico de drogas y la pornografía infantil, el gobierno tiene derecho a pedir que se prohíba el acceso al mercado francés”, añadió Lescure.

La Alta Comisionada de Francia para la Infancia, Sarah El-Hairy, también anunció planes para identificar tanto a los vendedores como a los compradores de las muñecas. "Estamos hartos porque no son objetos cualquiera. Son objetos pedocriminales en los que, por desgracia, practican los depredadores, a veces antes de pasar a abusar de los niños”, añadió.

El portavoz de Shein France, Quentin Ruffat, declaró el lunes a Le Monde: “En cuanto a compartir información de contacto, seremos completamente transparentes con la justicia; si nos lo piden, lo haremos”.

open image in gallery Arnaud Gallais (C), presidente de Mouv'Enfants, un movimiento que lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, junto al diputado de Ecologiste et Social Arnaud Bonnet (2º-D) que sostiene una pancarta en la que se lee “vergüenza a BHV”, participa con activistas en una protesta frente a los grandes almacenes BHV en París el 3 de noviembre de 2025, después de que la empresa china Shein vendiera en su plataforma en línea muñecas de probable “naturaleza pornográfica infantil” ( AFP via Getty Images )

Shein dijo que había tomado medidas correctivas inmediatas en respuesta a la protesta generalizada por las muñecas. En un comunicado compartido con Associated Press, la empresa confirmó que había retirado todos los listados pertinentes una vez que “tuvo conocimiento de estos graves problemas”.

Y el portavoz agregó: “Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos. Estamos tomando medidas correctoras inmediatas y reforzando nuestros controles internos para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

Según los informes, Shein también empezó a investigar cómo los listados consiguieron burlar sus sistemas de control y está revisando su mercado para asegurarse de que se identifican y eliminan todos los productos similares de terceros vendedores.

“La lucha contra la explotación infantil no es negociable para Shein”, declaró a la CNN Donald Tang, presidente ejecutivo de la empresa.

Anteriormente había descrito la expansión de la empresa —apertura de tiendas físicas en otras cinco ciudades francesas— como un homenaje a la perdurable influencia de Francia en la moda mundial, posicionando a Shein como una alternativa accesible y asequible a las marcas francesas de gama alta.

open image in gallery El director del Bazar de l'Hotel de Ville (BHV), Karl Cottendin (C), se dirige a los medios de comunicación durante una protesta de activistas pertenecientes a Mouv'Enfants, un movimiento que lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, frente a las grandes tiendas parisinas, en París, el 3 de noviembre de 2025, después de que la empresa china Shein vendiera en su plataforma en línea muñecas de probable “naturaleza pornográfica infantil” ( AFP via Getty Images )

El escándalo estalló justo cuando Shein se disponía a inaugurar su primera tienda física en BHV Mara —unas grandes tiendas situadas frente al Ayuntamiento de París—, la primera tienda física de la empresa en todo el mundo.

La marca se enfrentó a reiteradas críticas por su historial medioambiental, sus presuntos abusos laborales y su agresivo modelo de precios, que según las casas de moda francesas tradicionales socava su industria.

The New York Times informó de que varias marcas francesas de moda y belleza retiraron sus productos de BHV Marais el mes pasado, en protesta por la llegada de Shein.

Por su parte, Arnaud Gallais, miembro de la asociación sin ánimo de lucro Mouv'Enfants, movimiento que lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, afirmó que retirar los objetos “no es suficiente”.

No es la primera vez que una plataforma de comercio electrónico recibe críticas por anuncios similares. En 2018, Amazon se vio obligado a retirar productos después de que se descubriera que vendedores de terceros ofrecían muñecas sexuales infantiles.

Francia ya actuó contra el mercado en línea Wish en 2021, ordenando a los motores de búsqueda y a las tiendas de aplicaciones que lo retiraran de la lista por artículos inseguros e ilegales, prohibición que se levantó al cabo de un año.

Traducción de Olivia Gorsin