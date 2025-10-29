Encuentran en una playa de Australia una botella con mensajes de hace más de 100 años

Mensajes en una botella escritos por dos soldados australianos pocos días después de su viaje a los campos de batalla de Francia durante la Primera Guerra Mundial han sido encontrados más de un siglo después en la costa de Australia.

La familia Brown encontró la botella de la marca Schweppes justo por encima de la línea de agua en Wharton Beach, cerca de Esperance, en el estado de Australia Occidental el 9 de octubre, dijo Deb Brown el martes.

Su esposo Peter y su hija Felicity hicieron el hallazgo durante una de las expediciones regulares de la familia en cuatrimoto para limpiar la playa de basura.

“Hacemos mucha limpieza en nuestras playas y nunca pasaríamos por alto un pedazo de basura. Así que esta pequeña botella estaba allí esperando ser recogida”, expresó Deb Brown.

Dentro del vidrio claro y grueso había cartas alegres escritas a lápiz por los soldados Malcolm Neville, de 27 años, y William Harley, de 37, fechadas el 15 de agosto de 1916.

Su barco de tropas HMAT A70 Ballarat zarpó de Adelaida, capital del estado de Australia del Sur, hacia el este el 12 de agosto de ese año en el largo viaje al otro lado del mundo, donde sus soldados reforzarían el 48º Batallón de Infantería Australiano en el Frente Occidental de Europa.

Neville murió en acción un año después. Harley resultó herido dos veces, pero sobrevivió a la guerra, y falleció en Adelaida en 1934 de un cáncer que, según su familia, lo causó el gas que arrojaban los alemanes en las trincheras.

Neville solicitaba a quien descubriera la botella entregar su carta a su madre Robertina Neville en Wilkawatt, ahora casi un pueblo fantasma en Australia del Sur. Harley, cuya madre murió en 1916, dijo que lo haría feliz que el descubridor se quedara con su nota.

Harley escribió: “Que el descubridor esté tan bien como nosotros en este momento”.

Neville escribió a su madre que estaba “pasando un muy buen momento, la comida es realmente buena hasta ahora, con la excepción de una comida que enterramos en el mar”.

El barco está “balanceándose y avanzando, pero estamos felices como lombrices”, escribió Neville, usando un coloquialismo.

Neville escribió que él y sus camaradas estaban “en algún lugar del mar”. Harley escribió que estaban “en algún lugar del Bight”, refiriéndose al Gran Golfo Australiano. Es una enorme bahía abierta que comienza al este de Adelaida y se extiende hasta Esperance en el borde occidental.

Deb Brown sospecha que la botella no viajó lejos. Probablemente pasó más de un siglo enterrada en la arena. La extensa erosión de las dunas causada por grandes oleajes en la playa Wharton Beach en los últimos meses probablemente la desenterró.

El papel estaba mojado, pero la escritura seguía siendo legible. Debido a eso, Deb Brown pudo notificar a los familiares de ambos soldados sobre el hallazgo.

La botella “está en condiciones prístinas. No tiene ningún crecimiento de percebes en ella. Creo que, si hubiera estado en el mar o si hubiera estado expuesta durante tanto tiempo, el papel se habría desintegrado por el sol. No hubiéramos podido leerlo”, dijo.

La nieta de Harley, Ann Turner, dijo que su familia estaba “absolutamente asombrada” por el hallazgo.

“Simplemente no podemos creerlo. Realmente se siente como un milagro y sentimos mucho que nuestro abuelo se haya comunicado con nosotros desde la tumba”, dijo Turner a la Australian Broadcasting Corp.

El sobrino nieto de Neville, Herbie Neville, dijo que su familia se había unido por el descubrimiento “increíble”.

“Parece que estaba bastante feliz de ir a la guerra. Es tan triste lo que sucedió. Es tan triste que haya perdido la vida”, manifestó Herbie Neville.

“Vaya. Qué hombre era”, agregó el sobrino nieto con orgullo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.