Senador demócrata exige respuestas al Kennedy Center por denuncias de obras deficientes

Un senador demócrata dijo el sábado que varios denunciantes han detallado una serie de problemas derivados de una reconstrucción apresurada o inadecuada del Kennedy Center, lo que añade una nueva capa a las tribulaciones del complejo artístico mientras el presidente Donald Trump intentaba tomar el control de la institución y de su nombre.

Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, señaló el sábado en un comunicado que recibió una denuncia de un informante a través del Government Accountability Project, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de denunciantes, en la que se alega que “el Centro apresuró una serie de renovaciones impulsadas por los caprichos estéticos del presidente y su deseo de protagonizar una serie de eventos televisados en diciembre”.

“La sumisión del Centro a los deseos del presidente y sus prácticas de contratación barata y apresurada han dado como resultado columnas de acero que se oxidan bajo la pintura recién aplicada, un estanque reflectante que quizá tenga que ser retirado y reconstruido, y un piso de baño completamente nuevo que fue arrancado porque el color de las baldosas resultaba ofensivo”, continuó Whitehouse. “Esto es un despilfarro, y trata un monumento nacional al presidente Kennedy como si fuera un proyecto privado de remodelación”.

Hasta el momento, el Kennedy Center no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Trump tomó el control del recinto de artes y cultura, que lleva el nombre del expresidente John F. Kennedy, al inicio de su segundo mandato. El republicano destituyó a la anterior dirigencia del centro y la reemplazó por una Junta de Patronos que lo nombró presidente y añadió su nombre al edificio.

Los demócratas presentaron una demanda para retirarlo y un juez federal dictaminó que el nombre de Trump debía ser eliminado del recinto, que fue sacudido por boicots de artistas durante la turbulencia. El presidente intentó cerrar el centro durante dos años, pero el tribunal le ordenó mantenerlo abierto porque solo el Congreso podía cambiar su nombre.

Whitehouse difundió una carta que escribió al director ejecutivo del centro, Matt Floca, en la que exige respuestas a más tardar el 23 de julio. Indicó que el informe del denunciante incluía “relatos de primera mano de múltiples exgerentes de proyectos del Centro, respaldados por documentos y fotografías contemporáneos”. También adjuntó un apéndice de 83 páginas lleno de documentos internos del centro, correos electrónicos y fotos de una construcción aparentemente deficiente.

Entre las acusaciones está la de que el centro apresuró trabajos antes de que fueran autorizados por el Congreso porque quería que estuvieran terminados para que Trump aceptara el nuevo Premio de la Paz de la FIFA que la federación de fútbol le otorgó. Al hacerlo, sostiene la carta, el centro no siguió las directrices de contratación exigidas y malgastó dinero al reemplazar un baño porque al presidente no le gustaba el color, además de firmar contratos sin licitación. Whitehouse sostuvo que un contrato de 8 millones de dólares para reemplazar el piso de la sala de conciertos se otorgó a una empresa sin experiencia en ese tipo de recintos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.