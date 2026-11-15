Sale a subasta cuadro de Georgia O'Keeffe que estuvo guardado en armario de apartamento de NY

Un cuadro estuvo guardado durante décadas detrás de abrigos y cajas en el armario de un apartamento de Manhattan.

Pocas personas, si es que alguien, sabían del tesoro oculto hasta que la mujer, ya en sus 90 años y que vivía allí, le comentó con total naturalidad a su sobrina un día: “Ah, por cierto, hay una Georgia O’Keeffe en el armario”.

La pintura —un ejemplo temprano de la época en que O’Keeffe se enamoró del suroeste de Estados Unidos— retrata un paisaje clásico de Nuevo México, con colinas onduladas en tonos terrosos.

Christie’s calcula su valor entre 3 y 5 millones de dólares. Está previsto que salga a subasta el martes.

La casa de subastas afirma que la pintura, de 1930, probablemente fue la primera de una serie de tres. La segunda está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La otra, durante muchos años, estuvo en la colección de la familia Rockefeller.

Hasta ahora, el paradero de la primera había sido en gran medida un misterio.

La pintura de O’Keeffe proviene de un periodo clave

La pintura de Lobo Peak, cerca de Taos, Nuevo México, es “particularmente importante por su fecha temprana y por representar el punto de inicio del periodo de O’Keeffe en el suroeste de Estados Unidos”, manifestó Tylee Abbott, directora de Arte Estadounidense en Christie’s.

Una galería de arte de Nueva York vendió el cuadro en 1963 por 3.800 dólares a una mujer que se lo dio a su hija.

“Antes de eso, sólo se conocía a través de una fotografía que se había tomado en 1931”, explicó Abbott.

O’Keeffe, quien murió en 1986 a los 98 años, suele ser llamada la “Madre del modernismo estadounidense”. Fue una pionera con un estilo propio de arte abstracto, más conocida por sus pinturas de flores y paisajes del suroeste.

Vivió en Abiquiu, Nuevo México, donde construyó una casa y un estudio en un terreno con impresionantes vistas del desierto que inspiraron la obra de la pintora del siglo XX. Muchas comunidades indígenas rastrean su ascendencia hasta la zona del norte de Nuevo México.

La familia cree que el cuadro fue un regalo de graduación

La hija de la mujer que compró el cuadro en 1963 lo mantuvo en su apartamento del East Village de Nueva York, indicó la casa de subastas. La familia pidió a la casa de subastas que no revelara sus identidades.

Pero sí compartieron con Christie’s algunos detalles, incluido cómo se encontró la obra.

La mujer que era dueña del cuadro vivió hasta finales de sus 90 años antes de morir recientemente. Nunca se casó; era extremadamente reservada e increíblemente inteligente, dijo la familia. En un momento de su vida, trabajó con el Servicio Exterior de Estados Unidos y pasó un tiempo en Europa.

Coleccionaba antigüedades y arte abstracto, pero nada cercano a la talla del O’Keeffe.

La familia cree que recibió el cuadro como regalo de graduación de su madre luego de obtener una maestría en la década de 1960. Durante muchos años lo exhibió, hasta mediados de la década 1980, cuando notó que un invitado lo miraba un poco demasiado de cerca.

La pintura tiene la marca distintiva de O’Keeffe

Volvió a guardarlo en la caja de embalaje original y lo puso al fondo de un armario, contó su sobrina, quien pasó los últimos años cuidándola y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para respetar la solicitud de privacidad de la familia.

Hacia 2022, la mujer mencionó por primera vez a su sobrina que el cuadro estaba en el armario de la entrada. Permaneció allí hasta este año, cuando estaban vaciando el apartamento y poniendo en orden sus asuntos.

Una vez que lo sacaron de la caja, era evidente que el cuadro era auténtico.

Tiene todas las señas características del trabajo de O’Keeffe, incluida su marca distintiva en la parte posterior: una estrella con sus iniciales “OK” garabateadas en el centro.

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Seewer reportó desde Ohio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.