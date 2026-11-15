España dice que casi 2.200 migrantes llegaron a las islas Canarias en 2 días

Casi 2.200 migrantes han llegado en barco a las islas Canarias de España durante los últimos dos días, informó el domingo el servicio español de Salvamento Marítimo.

El archipiélago español frente al noroeste de África es uno de los principales puntos de entrada de migrantes al país, ya que personas principalmente de África occidental intentan la peligrosa travesía del Atlántico en embarcaciones precarias. De las poco más de 28.000 personas que llegaron a España por mar entre enero y finales de octubre, más de 13.000 arribaron a las Canarias, según el Ministerio del Interior.

España declaró el martes una emergencia migratoria en las islas tras un aumento de las llegadas en las últimas semanas, particularmente desde África subsahariana. España irá a elecciones en dos semanas.

El Servicio de Salvamento Marítimo indicó que asistió a 1.324 migrantes a bordo de 14 lanchas neumáticas, la mayoría de los cuales llegó a la isla de El Hierro de 12.000 habitantes. La cifra estuvo cerca del récord diario para esta ruta, 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020.

Personal de la Cruz Roja recibe a los migrantes en el puerto, proporcionando ropa seca, comida y agua y registrando su llegada, dijo a la radiotelevisión pública RTVE Dácil León, coordinadora de emergencias de la organización en Tenerife.

La franja del océano Atlántico entre África occidental y las Canarias es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Aunque las islas están a unos (105 kilómetros (65 millas) del punto más cercano de África, para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos migrantes intentan trayectos más largos que pueden durar días o semanas. La mayoría parte desde Mauritania.

En julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia el territorio norteafricano español de Ceuta en apenas dos días, causando caos y reavivando el debate sobre la inmigración. Más de 140 personas murieron en el trayecto.

La mayoría de quienes cruzaron se fueron en cuestión de días, pero hasta 15 .000 permanecieron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.