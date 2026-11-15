Ucrania dice que problemas con Starshield le están impidiendo interceptar drones rusos

Las restricciones al sistema de comunicaciones satelitales Starshield de Ucrania están obstaculizando su capacidad para interceptar drones rusos, manifestó el presidente Volodymyr Zelenskyy el domingo.

Advirtió que las limitaciones del sistema, operado por SpaceX de Elon Musk, podrían debilitar las defensas en torno a la infraestructura energética de cara a los meses de invierno, cuando Moscú ha atacado repetidamente la red eléctrica.

Los drones interceptores de Ucrania siguen perdiendo contacto con sus operadores cuando vuelan a más de 161 km/h (100 mph) a lo largo de la línea del frente y sobre territorio ocupado por Rusia, lo que les impide alcanzar a los drones Shahed rusos, señaló Zelenskyy.

“Contamos con que se levanten estas restricciones", escribió Zelenskyy en redes sociales. "La protección de vidas y de la infraestructura energética ucraniana antes del invierno depende de ello. Se ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia a trabajar estrechamente con la parte estadounidense y con SpaceX. Es importante estar del lado correcto de la historia. Necesitamos ayudar a Ucrania”.

Zelenskyy cuestionó el sábado si el problema era técnico y afirmó que las restricciones parecían haber sido impuestas por SpaceX pese a garantías previas del secretario de Estado Marco Rubio de que Starshield estaba más bajo control del gobierno de Estados Unidos.

Cortes tras ataque ruso a instalación eléctrica

Mientras tanto, un ataque ruso contra Chornomorsk, una ciudad portuaria en la región ucraniana de Odesa, hirió a seis personas y dañó infraestructura energética, informó el domingo en Telegram el jefe regional Oleh Kiper.

La explosión y la caída de escombros también dañaron un gasoducto y edificios residenciales cercanos, mientras que dos autos estacionados se incendiaron.

El atentado alcanzó una instalación operada por DTEK Odesa Electric Networks, lo que dejó temporalmente sin electricidad a unos 41.000 clientes, indicó Kiper.

Ataques aéreos rusos nocturnos contra la ciudad sureste de Zaporiyia hirieron a otras seis personas, incluido un niño de 2 años, informó el domingo el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Rusia lanzó más de 2.300 drones, 1.590 bombas aéreas guiadas y 15 misiles de varios tipos contra Ucrania durante la última semana, dijo Zelenskyy.

Ataque ucraniano mata a una persona en la región rusa de Rostov

Drones ucranianos dañaron dos subestaciones eléctricas en la región rusa de Rostov y mataron a un ingeniero jefe, informó el domingo el gobernador Yuri Slyusar.

Cuatro personas resultaron heridas cuando escombros de drones cayeron sobre sus autos, escribió Slyusar en redes sociales. Una quinta persona fue herida cuando los escombros impactaron una “instalación de producción” en la aldea de Troitskoye, agregó.

Las fuerzas ucranianas también atacaron la región rusa de Tatarstán, informaron funcionarios. Radmir Belyaev, alcalde de Nizhnekamsk, la tercera ciudad más grande de la región, dijo que un “ataque a gran escala y prolongado” dañó su zona industrial.

Seis personas resultaron heridas y el suministro de calefacción y agua caliente se interrumpió en partes de la ciudad, indicó.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que había alcanzado dos sitios en Nizhnekamsk: Nizhnekamskneftekhim, uno de los mayores complejos petroquímicos de Europa, y un sitio de producción operado por la empresa petroquímica Sibur. También fue alcanzada una refinería de petróleo en la zona, indicó.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas derribaron 533 drones ucranianos durante la noche en 13 regiones rusas, la península ucraniana anexada de Crimea y los mares Negro y de Azov.

Drones dañan barcos en el mar Negro

El primer ministro rumano Luca Niculescu informó el domingo que tres embarcaciones comerciales en el mar Negro fueron alcanzadas por drones durante la noche, lo más reciente en una serie de ataques que han avivado temores de que la guerra se extienda a territorio de la OTAN .

“Una vez más, la seguridad marítima en el mar Negro ha sido amenazada”, escribió Niculescu en X.

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumania dijo que un petrolero con bandera griega fue alcanzado por un dron, lo que provocó un incendio que fue extinguido por la tripulación. Posteriormente, otros dos barcos fueron alcanzados por drones, y sus tripulaciones también extinguieron incendios a bordo, indicó el ministerio. No se reportaron víctimas y el ministerio no indicó el origen de los drones.

“Estos incidentes son inaceptables y constituyen una violación del derecho internacional”, indicó Niculescu, agregando que “reflejan el deterioro de la situación de seguridad causado por la guerra en curso de Rusia contra Ucrania”.

El mes pasado, una serie de buques de carga y petroleros fueron alcanzados por drones aéreos o navales cerca de las costas de Bulgaria y Rumania. Al menos 30 marineros en barcos comerciales murieron o están desaparecidos.

“Seguiremos tomando todas las medidas necesarias, junto con nuestros Aliados, para reforzar la seguridad en el mar Negro”, añadió Niculescu. “Esto sigue siendo una prioridad clave para el Gobierno, en estrecha cooperación con nuestros socios regionales y la OTAN”.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra y Stephen McGrath en Leamington Spa, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.