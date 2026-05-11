Macron inicia visita a Kenia para cumbre africana

El presidente francés Emmanuel Macron inició el domingo una visita a Kenia antes de la Cumbre Africa Forward, un encuentro destinado a mostrar la nueva política de Francia para el continente: un cambio de una antigua potencia colonial vista como dominante a lo que París describe como una asociación entre iguales.

Llevada a cabo por primera vez en un país anglófono, se prevé que en la cumbre haya reacciones al retiro de las fuerzas francesas de África Occidental, que se completó el año pasado en medio de la menguante influencia regional francesa en los últimos años.

Desde la independencia de las antiguas colonias africanas de Francia, el país había mantenido una política de influencia económica, política y militar denominada Françafrique, que incluía conservar miles de soldados en la región. Pero a menudo los gobernantes de esos países —y figuras de la oposición— han criticado a la nación europea por lo que dicen es un enfoque humillante y autoritario hacia el continente.

El anfitrión de Macron, el presidente keniano William Ruto, dijo que ambos gobernantes esperan que la cumbre sea un “punto de inflexión” hacia una mejor asociación.

Macron se refirió al cambiante panorama geopolítico, y señaló que Francia puede “discrepar” con los gobiernos de África Occidental, pero “nunca discrepa con el pueblo”.

Se prevé que a la cumbre de dos días —que comienza el lunes— acudan 30 jefes de Estado. Hasta ahora han llegado diez.

El líder opositor keniano Kalonzo Musyoka criticó duramente la elección de Kenia como sede, diciendo que es un país en el que la democracia sigue bajo amenaza, la oposición está siendo atacada y se violan los derechos humanos, incluso mientras se prepara para las elecciones generales de 2027.

“Habrá un aire de fingimiento de que somos una nación cohesionada", manifestó Musyoka. "Sabemos que eso está lejos de la verdad”.

Ruto dijo el domingo que Nairobi desea cultivar una amplia gama de relaciones y que “no mira ni a Oriente ni a Occidente”, sino que “mira hacia adelante”.

El mismo día, Kenia y Francia firmaron 11 acuerdos que implican inversiones en diversos sectores, incluida una ambiciosa planta de energía nuclear, transporte modernizado y agricultura sostenible.

Macron indicó que las inversiones estaban destinadas a fortalecer el “capital humano”, en línea con el enfoque de la cumbre en la innovación y la creciente población joven de África.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.